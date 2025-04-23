教宗移靈聖伯多祿大教堂 信徒湧入排隊等候瞻仰遺容

羅馬天主教教宗方濟各的靈柩今天移靈聖伯多祿大教堂供瞻仰遺容3天，大批信徒趕往現場致意。（路透）

2025/04/23 21:58

〔中央社〕羅馬天主教教宗方濟各的靈柩今天移靈聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）供瞻仰遺容3天，數以千計的信徒趕在教宗安葬前，向他致上最後的敬意。

法新社報導，大批信徒今天清晨湧入梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square），排隊等候上午11時開放瞻仰教宗遺容。

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民眾可自上午11時至午夜期間入場；24日瞻仰遺容的時間為上午7時至午夜；25日開放時間為上午7時至晚間7時。

生於阿根廷的教宗方濟各（Pope Francis）因中風，21日安息主懷，享壽88歲。

來自墨西哥的33歲信徒蒙托亞（Anna Montoya）表示，她決定親自前來道別，因為方濟各對她來說就像「家人」一樣。

她對法新社表示：「我非來不可…感覺就像我認識他ㄧ一樣。」

26日的葬禮預料將有成千上萬的信徒到場，美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等世界領袖以及英國威廉王子（Prince William）也都將出席。

葬禮結束後，教宗的靈柩將送往他生前常去的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），接著埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。

他將成為100多年來，首位長眠於梵蒂岡之外的教宗。

義大利當局正為教宗葬禮進行重大維安部署，尤其25日適逢義大利國定假日。

內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，當局預計將有150到170個外國使節團，以及成千上萬的信徒。

43歲羅馬教師阿波利托（Pasquale Apolito）今天一大早來到梵蒂岡，希望在出城前瞻仰教宗遺容。

「我不確定能否瞻仰到遺容，但我今天非來不可。今天早上我心中有個聲音告訴我必須前來。」

「他是一位善於傾聽、包容的引導者。我們會非常想念他。」

義大利宣布全國哀悼5天，時間比2005年波蘭籍教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）去世時的3天還長，但比教宗母國阿根廷宣布的7天短。

羅馬天主教教宗方濟各的靈柩今天移靈聖伯多祿大教堂供瞻仰遺容3天，大批信徒趕往現場致意。（路透）

羅馬天主教教宗方濟各的靈柩今天移靈聖伯多祿大教堂，大批信徒排隊在聖伯多祿廣場等候進場瞻仰遺容。（路透）

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