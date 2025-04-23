北京潮白河大橋失火崩塌官方通報「無人傷亡」 網揪疑點狂吐槽

北京「潮白河大橋」23日上午失火，橋體大面積崩毀。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/04/23 21:07

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京「潮白河大橋」今天（23日）上午驚傳火警，大面積橋體崩毀，駭人影像在網路瘋傳。北京官方宣稱，電纜起火一系列連鎖反應，導致橋梁整體結構受力失效，進而坍塌，沒有人員傷亡。不過，這座大橋是連接北京順義區、平谷區的重要樞紐，車流量大，事發時間又正好接近上班尖峰時段，官方指稱無人傷亡，反倒引發更多網友質疑。

綜合中媒報導，今天上午7點多，潮白河大橋突發火警，隨後大面積橋體崩塌，網傳影像可以看到大橋從中間斷裂塌毀的駭人瞬間，橋上冒出陣陣濃煙。當地應級管理局上午8點指稱，已派員處理橋梁崩塌問題，交通、消防等部門也趕赴現場滅火，雙向封路交通管制。

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北京市交通委員會晚間透過微信公眾號「北京交通」發布通報指稱，「2025年4月23日早晨，順平路潮白河大橋發生火情，由於發現及時並迅速採取斷路措施，未發生車輛掉落和人員傷亡。事發橋梁為中承飛燕式鋼管混凝土繫桿拱橋，經初步研判，事故直接原因為溝槽敷設電纜起火，橋梁繫桿斷裂，連鎖導致吊桿斷裂，橋梁整體結構受力失效，造成橋梁主跨坍塌。具體原因經檢驗檢測後進一步確定。」

「事發後，市府高度重視，迅速指揮處置。市府已成立事故調查小組，邀請專家參加，對事故進行提級調查，查清事故經過、原因，總結事故教訓，認定事故責任，提出事故處理建議。全市將立即同步進行所有橋梁外掛電纜隱患檢查。」

通報曝光後，有不少網友針對人員傷亡狀況提出質疑，因為網上流傳一些照片可以看到橋上有不少車，而且大橋是連接北京順義區、平谷區的重要樞紐，平時車流量就大，事發時間又正好接近上班尖峰時段，「沒傷亡是搜救完了的結論？還是不打算搜救的結論？」、「從照片積累的車輛來看，當時的車流應該不算小，怎麼做到沒有一輛車掉下去的？」、「因為死掉了就不是人，算是肉，所以沒有人員傷亡」、「死多少都是奴隸，當然沒人員傷亡」。

北京市交通委員會23日晚間發布官方通報。（圖翻攝自微博）

網傳照片可以看到事發後橋上有不少車，紛紛質疑起官方稱無人傷亡的通報。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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