美副總統范斯下通牒：俄烏再不點頭 美國將退出和平斡旋

2025/04/23 20:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統范斯週三發出強硬警告，表示除非俄羅斯與烏克蘭接受美方明確提出的和平方案，否則美國將「抽身退出」（walk away）斡旋。此番言論發表之際，原定於英國倫敦舉行的烏克蘭和平問題外長級會談已被迫降級，凸顯談判面臨的困境。

法新社報導，范斯在印度向記者表示：「我們已向俄羅斯和烏克蘭提出一份非常明確的提案，現在是他們說『是』的時候，否則美國就退出這個進程。」

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據美國媒體報導，川普總統準備接受承認俄羅斯對克里米亞半島的吞併。范斯雖未直接證實此點，但強調土地交換將是任何協議的基礎，意味著「烏克蘭和俄羅斯雙方都必須放棄他們目前擁有的部分領土。」據悉，該提案上週已在巴黎的一場歐洲國家會議上首次提出。

原定由英國外相拉米（David Lammy）主持的倫敦外長會議週三臨時喊卡，英國外交部宣布會談降級為官員層級繼續進行。克里姆林宮發言人佩斯科夫 （Dmitry Peskov） 對此表示，據俄方了解，各方立場未能達成一致，是會議無法如期舉行的原因。

儘管如此，美國烏克蘭問題特使凱洛格 （Keith Kellogg）、法國總統馬克宏的外交顧問邦納 （Emmanuel Bonne） 預計仍將參與會談。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克 （Andriy Yermak） 也已抵達倫敦，隨行的還有國防部長烏梅洛夫 （Rustem Umerov） 和可能將與拉米會晤的外交部長西哈（Andriy Sybiga）。葉爾馬克在 Telegram 上寫道：「儘管如此，我們將為和平而努力。」

美國總統特使魏科夫 （Steve Witkoff） 本週將訪問莫斯科。先前英國《金融時報》報導稱，俄國總統普廷 告訴魏科夫，若俄羅斯對克里米亞的主權獲承認，他準備停火並凍結當前戰線，但佩斯科夫隨後稱此類報導多為「假消息」；烏克蘭總統澤倫斯基週二則強調，唯有在停火後才準備與俄直接對話，但克宮方面則稱無法倉促達成停火。

美國國務卿魯比歐先前表示，他已提出美國的終戰計畫，並在上週巴黎會議後與俄國外長拉夫羅夫 （Sergei Lavrov） 通話討論。魯比歐與川普近來皆警告，若和談無快速進展，美國可能退出。白宮新聞秘書李威特 （Karoline Leavitt） 週二表示，川普「希望看到戰爭結束…他對戰爭雙方都日益感到沮喪，並且已清楚表達了這一點。」

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