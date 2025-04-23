路易王子7歲啦！ 生日照秀「無齒」燦笑萌翻全網

路易王子生日照亮點：掉了兩顆門牙的陽光笑容。（圖取自X/The Prince and Princess of Wales）

2025/04/23 19:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國威爾斯親王（威廉王子）與王妃為慶祝他們最小的兒子路易王子 （Prince Louis）7歲生日，特別發布了一張他的最新照片。照片中，笑容燦爛的路易王子坐在樹幹上，露出了掉了兩顆門牙的可愛缺口。

據英國廣播公司（BBC）報導，這張充滿春天氣息的照片，由攝影師席納（Josh Shinner）於本月稍早在諾福克郡（Norfolk）拍攝，當時威爾斯親王一家正在當地度過復活節假期。照片透過威爾斯親王夫婦的官方社群媒體帳號發布，並附上祝福訊息寫道：「祝路易王子7歲生日快樂！」，旁邊還有一個蛋糕的表情圖案。

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照片中的小壽星路易，身穿一件開領的格紋襯衫，外搭深綠色針織衫 （jumper） 和藍色牛仔褲，背景則是鋪滿了盛開藍鈴花（bluebells）的林地。

英國王室的官方社群帳號也轉發了這張照片表達祝賀，寫下「祝路易王子生日快樂」，並附上了氣球和慶祝的表情圖案。

路易王子以常在白金漢宮陽台上做出各種調皮逗趣的表情而廣為人知，他是英國王位的第四順位繼承人。他於2018年4月23日「聖喬治日」（St George’s Day） 出生於倫敦派丁頓（Paddington）聖瑪麗醫院 （St Mary’s Hospital） 的私人林多院區 （Lindo Wing），出生時體重為8磅7盎司（約3.83公斤）。

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