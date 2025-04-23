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    大阪萬博驚見警衛「土下座」 衝突原因曝光

    象徵世界團結合作的大阪萬國博覽會近日上演警衛跪地道歉畫面，隨即掀起熱議。（擷取自@yuu_takaya/x）

    象徵世界團結合作的大阪萬國博覽會近日上演警衛跪地道歉畫面，隨即掀起熱議。（擷取自@yuu_takaya/x）

    2025/04/23 18:39

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025大阪萬國博覽會於4月13日盛大開幕，短短一週已吸引超過70萬人次參觀。然而，人滿為患的會場近日卻上演一樁引發熱議的「下跪道歉」事件，一名警衛遭到男子怒吼後竟當場「土下座」跪地鞠躬。

    綜合日媒報導，17日下午4時許，大阪萬國博覽會西門附近，一名男子雙臂交叉看起來相當憤怒，當他疑似朝警衛怒吼「跪下」，警衛竟真的跪地鞠躬，過程被現場民眾拍下後瘋傳。對此，萬博主辦單位22日表示正在調查事發經過。

    一位目擊者指出，他無法確定雙方衝突原因，但似乎聽見男子大聲命令「跪下」，身邊警衛則低聲說「應該是奧客」。事後，該男子便在另一人陪同下離開現場。

    另名日本網友則於22日在社群平台「Threads」發聲，稱自己是目擊者之一，而其男友就是影片中跟涉事男子離開現場的人。男子向他們表示，自己向警衛問路時，因對方態度傲慢才會動怒，只是想要一個道歉，並未要求下跪，沒想到警衛卻突然跪地致歉，令他更加生氣。

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