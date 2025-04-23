1.5小時連犯20案釀1死10傷！日本全裸男搶車撞人、闖補習班襲師生

日本48歲男子西村大輔涉嫌偷竊、搶車、肇事逃逸、攻擊補習班師生等20起案件。（擷取自@0iZMB88ikrvxs0N/X）

2025/04/23 17:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣21日晚間發生駭人連環犯罪事件，一名48歲男子涉嫌在短短1個半小時內，瘋狂犯下超過20起案件，包括偷竊、搶車、開車撞死騎士，甚至全裸衝進補習班攻擊師生，共造成1人死亡、10人受傷。

綜合日媒報導，48歲犯嫌西村大輔於21日晚間先是全裸闖入兵庫縣川口市一間便利店，竊取物品後搶走一輛汽車。隨後在埼玉縣埼玉市開車衝撞2輛摩托車，造成46歲男子死亡、45歲男子受傷。

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事後，西村又於500公尺外追撞一輛計程車，跳上計程車頭並砸破車窗，強行將女司機拉下車，車內2名受到輕傷的乘客則趕緊下車。他便開著計程車揚長而去，但因車輛受損嚴重，西村將車子停在埼玉縣草加市一間補習班附近。

接著，仍處於全裸狀態的西村走入補習班，教室內正有學生上課。他強行拉住一名14歲女學生，用手勒頸並拉扯頭髮，還持馬克杯攻擊59歲男校長的頭部，導致其頭破血流縫合10針。

警方接獲多起報案後趕到現場，出動至少4名員警合力才成功將西村制伏，並將其逮捕。警方表示，西村涉及20多起案件，包括搶奪、侵入、交通事故與人身攻擊等，動機仍在調查中。目擊者指出，事發期間已有多起通報稱有「全裸、身上有刺青的男子」在街頭製造混亂。

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