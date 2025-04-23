英國研究者曝美國、梵蒂岡聯手掩蓋UFO 籲新教宗公開機密

英學者促新教宗揭UFO真相。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2025/04/23 16:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，繼任者人選未定，要求梵蒂岡公開其所藏不明飛行物（UFO）秘密的呼聲再起。英國研究者不僅重提對著名宗教事件的UFO解讀，更引用美國前情報官員的驚人證詞，指控梵蒂岡長期與美國政府合作掩蓋外星科技證據。

據《每日郵報》報導，英國電影製作人兼UFO研究者馬克·李（Mark Christopher Lee）呼籲下任教宗應展現透明度，打破數十年沉默。李研究宗教與UFO關聯長達30年，他相信梵蒂岡綿延數十公里的地下檔案庫中，可能藏有「數百份」UFO機密文件，部分甚至可追溯數世紀。

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李的核心論點之一，是重新詮釋著名的法蒂瑪事件（apparitions of Fátima），這指的是1917年在葡萄牙法蒂瑪鎮，3名年幼牧童聲稱多次目睹聖母瑪利亞顯現並向他們傳達了包含「三個秘密」在內訊息的事件。李認為，牧童們當年描述的「發光聖母」異象，細究其原始紀錄，更像是「天空中的光球」，實為一次被當時宗教背景誤解的非人類智慧接觸事件，李堅稱「梵蒂岡知道這一點」。

為此呼籲增添份量的是美國空軍前情報官員、UFO吹哨者格魯什 （David Grusch） 去年的證詞。格魯什聲稱天主教會數十年來都知曉外星生命。他更驚人地指控，義大利在墨索里尼時期曾回收墜毀的UFO，梵蒂岡協助掩蓋，時任教宗庇護十二世甚至透過秘密管道將此事通報美國情報單位，最終由美方接管該飛行器。格魯什直言，他「肯定」教會知道外星生命的存在。

李推測，梵蒂岡之所以可能隱瞞，或許是擔心引發社會恐慌或動搖信仰根基。然而，隨著韋伯太空望遠鏡（JWST）等先進儀器不斷發現潛在生命跡象（如K2-18b行星大氣的生物標記），李認為科學突破將對梵蒂岡形成壓力，迫使其公開真相。

此外，李也從國家安全角度提出，天空中目擊的異常現象，部分可能是外星訪客，但也可能是某些國家秘密開發的先進軍事技術。釐清真相攸關現實安全。「公眾有權知道，」李表示，「我們不需要被保護而不去接觸這些資訊。」他期望即將選出的新教宗能正視此議題，不再壓抑可能重塑人類宇宙觀的關鍵訊息。

教廷未公開檔案疑藏UFO紀錄。（美聯社資料照）

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