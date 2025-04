克什米爾血腥恐攻釀28死！航班飆至6倍價 印政府緊急出手

2025/04/23 15:35

〔即時新聞/綜合報導〕印度克什米爾帕哈爾加姆22日發生一起重大恐怖攻擊,造成至少28人死亡,引發當地大規模恐慌。印度政府緊急出手,要求各大航空公司維持票價穩定,並加開航班協助滯留旅客儘速撤離。

綜合外媒報導,根據印度官方通報,4月22日克什米爾帕哈爾加姆的襲擊事件共奪走26名遊客性命,另有2名當地居民罹難,死者當中包含來自阿拉伯聯合大公國及尼泊爾的外籍人士。此事件被認為是自2019年普爾瓦馬爆炸案以來,克什米爾地區最嚴重的恐攻。

恐攻發生後,數百名滯留遊客陷入驚恐,紛紛設法逃離山區。然而,由於山崩導致連接查謨的主要道路中斷,迫使大批遊客轉向空運,使斯利那加飛往德里、孟買等地的機票價格飆漲,部分航線票價一度暴增至平時4至6倍,最低票價也突破2萬5000盧比(約新台幣9511元)。

面對情勢惡化,印度民航部長奈杜(Kinjarapu Ram Mohan Naidu)緊急召集航空業者會議,呼籲業者勿藉機哄抬票價,並指示民航總局(DGCA)協調增開斯利那加出發的航班,以應對緊急疏運需求。奈杜強調:「我們必須確保乘客不會在這敏感時刻承受過重經濟壓力,航空公司也應積極協助遺體返鄉事宜。」

作為應急措施,政府已安排四架特別航班從斯利那加飛往德里與孟買各兩架,同時敦促航空公司提供彈性退改票措施與現場協助。多家航空公司也迅速響應政策,包括印度航空、印度捷運航空、印度航空快運與阿卡薩航空,宣布自即日起至4月30日間,針對往返斯利那加的旅客提供免費改票與全額退費服務。

印度航空23日增開兩架航班,分別於上午11:30與中午12:00自斯利那加飛往德里與孟買,並表示其餘每日五班往返航班將維持正常運營。印度捷運航空同日也增開自德里與孟買飛往斯利那加的航班,以協助運輸調度。

在政府介入後,原本飆漲至天價的機票價格已有所回落,斯利那加飛德里的單程票現已回落至約1萬4000盧比。不過,航空公司仍呼籲旅客理性安排行程,避免過度擁擠機場、造成更大混亂。

