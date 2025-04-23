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    克什米爾血腥恐攻釀28死！航班飆至6倍價 印政府緊急出手

    印度政府緊急出手，要求各大航空公司維持票價穩定，並加開航班協助滯留旅客儘速撤離。（路透）

    印度政府緊急出手，要求各大航空公司維持票價穩定，並加開航班協助滯留旅客儘速撤離。（路透）

    2025/04/23 15:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度克什米爾帕哈爾加姆22日發生一起重大恐怖攻擊，造成至少28人死亡，引發當地大規模恐慌。印度政府緊急出手，要求各大航空公司維持票價穩定，並加開航班協助滯留旅客儘速撤離。

    綜合外媒報導，根據印度官方通報，4月22日克什米爾帕哈爾加姆的襲擊事件共奪走26名遊客性命，另有2名當地居民罹難，死者當中包含來自阿拉伯聯合大公國及尼泊爾的外籍人士。此事件被認為是自2019年普爾瓦馬爆炸案以來，克什米爾地區最嚴重的恐攻。

    恐攻發生後，數百名滯留遊客陷入驚恐，紛紛設法逃離山區。然而，由於山崩導致連接查謨的主要道路中斷，迫使大批遊客轉向空運，使斯利那加飛往德里、孟買等地的機票價格飆漲，部分航線票價一度暴增至平時4至6倍，最低票價也突破2萬5000盧比（約新台幣9511元）。

    面對情勢惡化，印度民航部長奈杜（Kinjarapu Ram Mohan Naidu）緊急召集航空業者會議，呼籲業者勿藉機哄抬票價，並指示民航總局（DGCA）協調增開斯利那加出發的航班，以應對緊急疏運需求。奈杜強調：「我們必須確保乘客不會在這敏感時刻承受過重經濟壓力，航空公司也應積極協助遺體返鄉事宜。」

    作為應急措施，政府已安排四架特別航班從斯利那加飛往德里與孟買各兩架，同時敦促航空公司提供彈性退改票措施與現場協助。多家航空公司也迅速響應政策，包括印度航空、印度捷運航空、印度航空快運與阿卡薩航空，宣布自即日起至4月30日間，針對往返斯利那加的旅客提供免費改票與全額退費服務。

    印度航空23日增開兩架航班，分別於上午11:30與中午12:00自斯利那加飛往德里與孟買，並表示其餘每日五班往返航班將維持正常運營。印度捷運航空同日也增開自德里與孟買飛往斯利那加的航班，以協助運輸調度。

    在政府介入後，原本飆漲至天價的機票價格已有所回落，斯利那加飛德里的單程票現已回落至約1萬4000盧比。不過，航空公司仍呼籲旅客理性安排行程，避免過度擁擠機場、造成更大混亂。

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