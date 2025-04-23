戰火升級！ 哈佛大學又槓上川普政府 恐再失325億補助

美國哈佛大學21日指控政府凍結聯邦資助已違憲。圖為民眾12日在美國麻州劍橋示威，抗議川普政府干預大學。（路透）

2025/04/23 16:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》22日獨家披露，因處理校園反猶太主義爭議，美國川普政府與哈佛大學的衝突驟然升級。繼先前凍結大筆經費後，政府現計畫再撤銷該校10億美元（約新台幣325億元）衛生研究補助，顯示雙方關係惡化至新低點。

據知情人士稱，川普政府官員對哈佛週一將政府「打擊反猶太主義工作小組」（Task Force to Combat Anti-Semitism） 發出的要求信函公諸於世深感憤怒。官員原視該信為機密談判起點，未料哈佛逕行公開。此舉使政府立場轉趨強硬，擬對這所頂尖學府施加更大壓力，一改先前較哥倫比亞大學寬容的態度。

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哈佛方面則反駁，從未同意信函需保密，且其內容涉及政府監督招生、聘用乃至師生意識形態等，校方視為過度干預，無法接受。校長賈伯 （Alan Garber） 在校內信中直言，這些要求顯示對方「無意合作解決問題」，校方已透過律師告知政府拒絕其提案。

報導指出，哈佛公開信件後，連部分右翼人士都批評政府要求過當。哈佛此舉將自身塑造成抵抗政府干預的象徵，迥異於迅速妥協以求挽回4億美元（約新台幣130億元）經費的哥倫比亞大學。工作小組原預期哈佛也會讓步。

然而事與願違，衝突反而加劇。在哈佛表明抗爭立場後數小時，白宮即凍結該校22.6億美元（約新台幣734.5億元）經費，並威脅取消其免稅地位、限制國際招生，招招都可能重創哈佛財務。

據悉，哈佛3月下旬曾試圖與政府溝通避免衝突，並已努力數月平息校園反猶問題。校方原以為其作為與政府4月初信函要求相符，但在要求具體說明後，收到的後續信函卻提出遠超底線的要求，且被視為最終通牒。雙方對溝通過程是否應保密各執一詞。

如今，川普政府官員懷疑哈佛根本無意談判，早有對抗計畫。白宮發言人稱政府堅持信函要求，批評哈佛「作秀」，應專注重建猶太學生信任。發言人表示白宮仍願對話，但哈佛需有重大改變。賈伯校長則強調，政府多數要求實為「直接政府管制」，而非僅關乎反猶問題。

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