川普踢鐵板！ 法官命令恢復美國之音撥款 認定斷援違法

一名員工在美國華盛頓特區的《美國之音》總部大樓前抗議。（歐新社）

2025/04/23 14:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國華盛頓一位聯邦法官22日下達初步禁制令，要求川普政府恢復對美國之音 （VOA） 及其他官方資助媒體機構的資金。法官指出，政府突然切斷國會撥款的行為可能違法，此裁決對長期質疑官媒編輯獨立性的川普政府構成挑戰。

法新社報導，這項初步禁制令是回應VOA等媒體員工提出的法律挑戰。承審此案的哥倫比亞特區聯邦地區法院法官藍柏斯 （Royce Lamberth） 在裁決書中指出，川普於3月14日簽署行政命令，意圖終止對這些媒體的資助。隔日，川普任命的美國「美國全球媒體總署」（USAGM）特別顧問雷克（Kari Lake）便開始通知各機構停止撥款。藍柏斯法官認為，雷克及其他官員的行為「很可能直接違反了多項聯邦法律」。

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法官解釋，依法律規定，負責監督納稅人資助媒體的USAGM僅被授權在旗下各媒體間轉移不超過5%的資金。裁決書寫道：「顯然，沒有任何法律賦予該機構如此大幅度削減資金的權力。」藍柏斯更引用國會為VOA設立的章程，指其應「作為持續可靠且權威的新聞來源，內容必須準確、客觀且全面」，然而「被告卻讓VOA噤聲」。

法院命令川普政府必須讓所有員工與約聘人員返回工作崗位，並每月提交遵循狀況報告。此命令影響範圍包括VOA、主要報導中國與北韓等缺乏新聞自由國家的自由亞洲電台 （RFA），以及阿拉伯語的自由電視台 （Alhurra）。

無國界記者組織 （RSF） 美國分部執行主任韋莫斯 （Clayton Weimers） 對此決定表示欣慰，並指出這些媒體停播的每一天，都是送給像中國、伊朗等禁止新聞自由的威權政權的禮物。

然而，此初步命令是否足以讓這些媒體機構全面恢復運作仍有待觀察。川普政府過去曾有無視法院命令的先例，使外界對其是否會切實執行此裁決存有疑慮。

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