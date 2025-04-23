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    41億債務纏身遭法拍！ 清邁五星級酒店陷火海再受重創

    泰國清邁達拉德維酒店破產後，今日凌晨又遭大火吞噬。（本報合成，擷取自達拉德維飯店IG、หน่วยกู้ภัยแม่โจ้FB）

    泰國清邁達拉德維酒店破產後，今日凌晨又遭大火吞噬。（本報合成，擷取自達拉德維飯店IG、หน่วยกู้ภัยแม่โจ้FB）

    2025/04/23 15:06

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國清邁知名的五星旗渡假村「達拉德維酒店」（The Dhara Dhevi Hotel Chiang Mai）先前因財務問題而破產，被以21.1億泰銖（約新台幣20.5億元）拍賣，今（23）日卻傳出火災，火勢延燒約2小時後才撲滅，所幸未造成人員傷亡。

    綜合泰媒報導，今日凌晨2時左右，達拉德維酒店內一棟兩層樓的木製水療中心建築突然起火，清邁消防單位緊急派遣數十名消防人員到場灌救，約2個小時後成功控制火勢。目前起火原因仍在調查中，警方尚未排除人為或其他非意外因素的可能性。

    達拉德維酒店於2002年興建、2004年正式營運，總面積高達24萬多平方公尺，斥資超過30億泰銖（約新台幣29億元）打造，以融合蘭納王朝風格與奢華設計聞名。然而，開業以來財務狀況不穩，長期背負沉重債務，新冠疫情期間受到重創後被迫關閉，其累積債務高達43億泰銖（約新台幣41.8億元），最終則以21.1億泰銖遭法院拍賣。

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