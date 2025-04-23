川普警告若再無進展將退場！歐洲與烏克蘭怒拒美方「這方案」

烏克蘭與西方多國代表今日（23）在倫敦舉行會議，商討結束俄羅斯侵略戰爭的可能方案。（美聯社）

2025/04/23 14:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與西方多國代表今日（23）在倫敦舉行會議，商討結束俄羅斯侵略戰爭的可能方案。這是繼上週巴黎會談後的又一次外交嘗試，目標是推動美國、歐洲及烏克蘭形成共同立場。

綜合外媒報導，美方此次派出川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）參與會談，國務卿魯比歐（Marco Rubio）則因行程衝突未能出席。英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人帕雷斯（Dave Pares）表示：「球現在在俄羅斯那邊。我們全力支持川普總統的和平努力，以及烏克蘭呼籲俄方全面停火的訴求。」

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儘管各方持續對話，但歐洲外交官指出，分歧依然嚴重，特別是華盛頓方面提出的一些提議令歐洲與烏克蘭難以接受。據悉美方曾提出承認俄羅斯非法併吞克里米亞的方案，立即遭到基輔與歐洲國家的反對。同時，俄羅斯要求歐盟在談判結束前解除所有制裁，也未獲支持。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）週二表示，歐洲大國已向美國清楚闡明「不可談判的底線」，並對本週達成突破表示悲觀。他指出，儘管川普方面施壓、意圖使此次會談成為「決定性時刻」，但各方距離達成協議仍有相當距離。川普日前曾聲稱談判「接近尾聲」，若雙方未展現誠意，美國可能會「袖手旁觀」，而魯比歐亦暗示美方正在考慮撤出談判桌。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週二強調，派往倫敦的代表團僅獲授權討論「無條件或部分停火」議題。他說：「一旦停火，我們隨時準備以任何形式進行談判。」

同時，白宮透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）本週將前往莫斯科會晤俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），作為美俄之間平行外交途徑的一部分。據了解，美方還建議在俄軍控制的烏克蘭札波羅熱核電廠設立「中立區」，並與基輔合作推動核電站恢復運作。烏俄雙方代表也已在沙烏地阿拉伯與美方官員舉行單獨磋商。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「和平方案非常複雜，若對談判設定過於嚴苛或時間過短的期限，終將徒勞無功。」

西方分析指出，俄羅斯目前在戰場上占據相對優勢，並不急於結束衝突，反而希望進一步擴大佔領區域。莫斯科事實上已拒絕美方提出的「立即全面停火30天」建議，並附加多項前提條件。與此同時，烏克蘭與西方國家官員一致認為，俄烏雙方目前正積極備戰，準備迎接春夏之際可能爆發的新一輪軍事衝突。

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