普廷送肖像畫「川普深受感動」 俄知名畫家強調這些細節

2025/04/23 14:47

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕克里姆林宮上月證實,俄羅斯總統普廷贈送美國總統川普一幅肖像畫,然當時並未對外詳述細節。這幅由俄羅斯知名藝術家薩夫羅諾夫(Nikas Safronov)繪製畫作近日公開,畫中是川普去年7月於賓州巴特勒競選造勢活動遭遇刺殺未遂後,站在舞台上高舉右拳、臉上帶血的場景。

據《CNN》報導,這幅畫由美國中東特使魏科夫(Steve Witkoff)交到川普手上,魏科夫日前在卡爾森(Tucker Carlson)播克節目提及這幅畫作,形容是「一幅由頂尖俄羅斯藝術家創作的美麗畫像」,並透露川普對此「深受感動」。

薩夫羅諾夫近日揭露接受由克宮委託製作這幅川普肖像畫過程,對他而言,重要的是強調血跡與川普臉上的傷疤,展現川普在危機中的勇敢,「他(川普)沒有崩潰或恐懼,而是舉起手臂,示意他與美國同在,將帶領美國重拾應得的東西。」

薩夫羅諾夫回憶,最初是由一群未具名人士委託他繪製川普肖像,並未說明詳細來由,「但我隱約推測可能與克里姆林宮有關」,因為認為這幅畫可能有助於改善美俄關係,所以決定不收費,不久後竟親自接到普廷致電聯繫,告知這幅畫將作為加強兩國關係的重要象徵送給川普。

薩夫羅諾夫擁有豐富的領袖肖像創作經歷,包括已故教宗方濟各、印度總理莫迪、北韓領導人金正恩等知名人物。

據悉,川普高舉右拳、血濺臉部的戲劇性畫面,成為其競選活動的力量象徵。

This is the portrait President Putin gave President Trump in March



The painting was drawn by Russian artist Nikas Safronov and handed over by Trump's special representative Witkoff. pic.twitter.com/bhIiOnXCgO