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    普廷送肖像畫「川普深受感動」 俄知名畫家強調這些細節

    這幅由俄羅斯知名藝術家薩夫羅諾夫（Nikas Safronov）繪製畫作近日公開，畫中是川普去年7月於賓州巴特勒競選造勢活動遭遇刺殺未遂後，站在舞台上高舉右拳、臉上帶血的場景。（圖擷自「@BowesChay」X）

    這幅由俄羅斯知名藝術家薩夫羅諾夫（Nikas Safronov）繪製畫作近日公開，畫中是川普去年7月於賓州巴特勒競選造勢活動遭遇刺殺未遂後，站在舞台上高舉右拳、臉上帶血的場景。（圖擷自「@BowesChay」X）

    2025/04/23 14:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕克里姆林宮上月證實，俄羅斯總統普廷贈送美國總統川普一幅肖像畫，然當時並未對外詳述細節。這幅由俄羅斯知名藝術家薩夫羅諾夫（Nikas Safronov）繪製畫作近日公開，畫中是川普去年7月於賓州巴特勒競選造勢活動遭遇刺殺未遂後，站在舞台上高舉右拳、臉上帶血的場景。

    據《CNN》報導，這幅畫由美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）交到川普手上，魏科夫日前在卡爾森（Tucker Carlson）播克節目提及這幅畫作，形容是「一幅由頂尖俄羅斯藝術家創作的美麗畫像」，並透露川普對此「深受感動」。

    薩夫羅諾夫近日揭露接受由克宮委託製作這幅川普肖像畫過程，對他而言，重要的是強調血跡與川普臉上的傷疤，展現川普在危機中的勇敢，「他（川普）沒有崩潰或恐懼，而是舉起手臂，示意他與美國同在，將帶領美國重拾應得的東西。」

    薩夫羅諾夫回憶，最初是由一群未具名人士委託他繪製川普肖像，並未說明詳細來由，「但我隱約推測可能與克里姆林宮有關」，因為認為這幅畫可能有助於改善美俄關係，所以決定不收費，不久後竟親自接到普廷致電聯繫，告知這幅畫將作為加強兩國關係的重要象徵送給川普。

    薩夫羅諾夫擁有豐富的領袖肖像創作經歷，包括已故教宗方濟各、印度總理莫迪、北韓領導人金正恩等知名人物。

    據悉，川普高舉右拳、血濺臉部的戲劇性畫面，成為其競選活動的力量象徵。

    川普去年7月於賓州巴特勒的競選活動中遇刺殺未遂後，站在舞台上高舉右拳喊「戰鬥」。（美聯社資料照）

    川普去年7月於賓州巴特勒的競選活動中遇刺殺未遂後，站在舞台上高舉右拳喊「戰鬥」。（美聯社資料照）

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