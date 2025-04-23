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    科學家聲稱發現前所未見的顏色 命名為「olo」

    在實驗中，研究人員將雷射光射進參與者一隻眼睛的瞳孔中。（擷取自英國《衛報》）

    在實驗中，研究人員將雷射光射進參與者一隻眼睛的瞳孔中。（擷取自英國《衛報》）

    2025/04/23 13:54

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一組科學家近日聲稱，發現一種人類從未見過的「新顏色」。這項源自美國的實驗，研究人員向參與者眼中發射雷射脈衝，刺激視網膜中特定細胞。參與者說，他們看到一種藍綠色的顏色，科學家將其命名為「olo」。但另有科學家認為，這是否構成「新顏色」仍有待商榷。

    《BBC》 報導，這項研究成果於18日發表在《科學進展》（Science Advances）期刊。研究合著者、美國加州大學教授吳義仁（Ren Ng）形容這項發現「相當驚人」。他和研究團隊認為，這項成果有可能推動色盲研究的進展。

    在這項實驗中，研究人員將雷射光射進每位參與者一隻眼睛的瞳孔中。

    有4男1女共5人參與這次實驗，他們皆具備正常色覺。其中3人同時也是這篇論文的作者。吳義仁也是參與者之一，他表示，「olo」這種顏色「比現實世界中所見的任何顏色都更加飽和」。

    根據研究論文，參與者透過一種名為「Oz」的設備觀察。這套裝置由鏡子、雷射與光學元件組成，由加州大學柏克萊分校與華盛頓大學的團隊開發，並為這次研究進行升級。

    不過，「olo」這種顏色無法靠肉眼在現實世界中看見，必須透過特定的視覺刺激才能呈現。

    有些專家對這個「新顏色」的說法持保留態度，認為這比較像是一種「主觀詮釋」。倫敦大學聖喬治學院視覺科學家巴伯（John Barbur）指出，雖然這項技術能選擇性地刺激特定錐狀細胞，是一項「科技上的成就」，但「新顏色是否存在仍有爭議」。

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