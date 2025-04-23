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    普廷會晤阿曼領導人 密談美伊核計劃危機與中東局勢

    俄羅斯總統普廷（左）週二（22）在莫斯科會見來訪的阿曼蘇丹海瑟姆（右），雙方討論包括伊朗核計劃在內的多項地區安全議題。（路透）

    俄羅斯總統普廷（左）週二（22）在莫斯科會見來訪的阿曼蘇丹海瑟姆（右），雙方討論包括伊朗核計劃在內的多項地區安全議題。（路透）

    2025/04/23 13:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週二在莫斯科會見來訪的阿曼蘇丹海瑟姆（Sultan Haitham bin Tariq al-Said），雙方討論包括伊朗核計劃在內的多項地區安全議題。克里姆林宮官員透露，俄方持續關注伊朗與美國間的談判動向，並表示願意在可能情況下提供協助。

    據路透報導，克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yury Ushakov）向媒體表示：「我們討論了伊朗與美國代表間談判的最新進展。我們將拭目以待結果如何，同時與伊朗方面保持密切聯繫，並在合適的情況下提供幫助。」阿曼長期以來在美伊之間擔任關鍵的調解者角色，尤其在美國總統川普（Donald Trump）任內，曾積極推動達成限制伊朗核計劃的協議。

    美方擔憂伊朗正藉此發展核武器，而伊朗則一再否認有意研發原子彈。川普當時甚至警告，若無法達成協議，不排除對伊朗動武。儘管美伊關係緊張，俄羅斯於今年1月仍與伊朗簽署戰略夥伴關係條約，進一步鞏固雙邊聯盟。同時，莫斯科也持續尋求改善與川普政府的互動。

    作為2015年伊朗核協議的簽署國之一，俄羅斯在相關談判中扮演重要角色。該協議曾於2018年被美國在川普首個任期內單方面退出，導致局勢升溫。對於華府可能對伊朗採取軍事行動，俄方多次表態反對，並強調此舉將是違反國際法的行為。

    在電視演說中，普廷亦向海瑟姆表示，俄羅斯能源公司有意與阿曼深化合作關係。這是普廷不到一週內第二次與中東領袖會面，上週他才於4月17日接待卡塔爾埃米爾。此外，伊朗外長也於上週訪問俄羅斯，顯示莫斯科正積極布局中東外交戰略。

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