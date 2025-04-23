24歲女子哼泰勒絲歌曲突然腦袋空白 驚揭罹患罕見腦疾

24歲服裝設計師兼演員漢娜（Hannah-Ireland Durando）是流行天后泰勒絲（見圖）的忠實粉絲。（美聯社）

2025/04/23 13:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州一名24歲女子因無法順利哼唱偶像泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲，最終竟確診罹患罕見腦部疾病，嚴重影響日常生活。

綜合外媒報導，24歲服裝設計師兼演員漢娜（Hannah-Ireland Durando）是流行天后泰勒絲的忠實粉絲，2024年2月某天清晨開車時，哼唱泰勒絲歌曲《Haunted》卻在副歌時腦中一片空白。

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隨後，漢娜的性格發生180度的轉變，從原本樂觀外向變得冷酷憂鬱，同時出現頭痛、健忘、體重暴增等異常狀況。起初，她以為只是壓力或成長過程的情緒反應，求診後也被醫師認為是女性生理或年齡變化所致，開立抗焦慮藥物應對，卻讓情況更加惡化。

同年8月，漢娜在工作時突然暈倒，伴隨左耳劇痛、視線模糊，甚至喉嚨有被掐住的窒息感。經腦部掃描發現，她的左額葉出現一顆高爾夫球大小的腫瘤，影響情緒、記憶與肌肉控制等功能。進一步檢查確診她罹患「腦部海綿狀血管瘤」（cavernoma），是一種罕見的血管異常疾病，可能導致腦出血、癲癇與中風。

由於血管瘤位置敏感無法手術切除，漢娜只能每三個月接受一次掃描監控腫瘤變化，並持續進行職能治療以維持平衡能力，日常則須忍受頻繁且劇烈的頭痛。

漢娜坦言，如今每天都活在恐懼與不確定之中，「我可能隨時中風、說話變得含糊，或忘記身邊重要的人事物。我希望沒有人會經歷我所經歷的一切，也希望這能鼓勵更多女性勇敢為自己的健康發聲。我只希望，自己當初能更早說出口，就不會被忽視了。」

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