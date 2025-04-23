喬治克隆尼預言：川普終將「消失」 共和黨無人能及他魅力

喬治克隆尼直斷川普政治生命，承認其魅力。（美聯社檔案照）

2025/04/23 11:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕好萊塢知名影星、長期支持民主黨的喬治克隆尼 （George Clooney） 近期受訪時語出驚人，預測美國總統川普最終將「消失」，並直言共和黨內無人能複製其獨特個人魅力。克隆尼也對當前政治氛圍及民主黨未來發表看法。

喬治克隆尼在與百老匯傳奇人物派蒂·盧波內 （Patti LuPone） 為《綜藝》（Variety） 雜誌進行訪談時，談及政治周期與威權人物的影響力。他將川普與美國歷史上的爭議人物如傑克遜總統、參議員麥卡錫 （Joseph McCarthy） 相提並論，認為這類煽動型威權領袖的影響力會隨著他們本人的淡出而消散。「他（川普）終將離去，」喬治克隆尼斷言。

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儘管如此，喬治克隆尼也坦率承認川普的群眾魅力不容否認。他表示：「共和黨內沒有人像他那樣富有魅力。他就是有魅力，這是無法剝奪的，他是一位電視明星。」然而，他認為共和黨缺乏能與之匹敵的接班人。

相較於許多憂心忡忡的同胞，喬治克隆尼顯得更為樂觀。他認為美國歷史上曾遭遇遠比現在更艱困的時期，例如動盪的1960年代。「我們經歷過更糟的狀況，」他指出，「唯一的不同是資訊來源的數量與種類，這是唯一的差別。儘管現在感覺充滿暴力，但遠不如當時那樣暴力，也不像那個時刻那樣令人絕望。」

雖然長期被視為民主黨的盟友，喬治克隆尼對黨內領導層也毫不避諱提出批評。他本月稍早在CNN 的訪問中，便談及自己因在《紐約時報》撰文質疑前總統拜登的精神狀態、並呼籲其退出2024大選而引發的反彈。

該投書發表數週後，拜登確實宣布退選，為副總統賀錦麗鋪平了獲民主黨提名的道路。喬治克隆尼向CNN主播表示，他覺得自己有責任發聲，無法坐視黨內領導層持續否認總統認知能力下降的問題。

克隆尼也對民主黨未經初選就提名賀錦麗表達了不滿。儘管如此，他仍保持樂觀，認為只要有更強的候選人，民主黨很有機會在一年半後的期中選舉從共和黨手中贏回眾議院。「我認為我們一年半後會奪回眾議院，這將能對權力形成制衡。」

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