南韓高中男師課堂上失言「女人不生孩子就該進監獄」 學校報警處理

南韓首爾一所女子高中的上課情況。圖為示意圖，非當事人。（歐新社）

2025/04/23 12:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川一所女子高中的一名男教師，日前在課堂上將生育與男性服兵役作對比表示，「處於育齡期的女性如果不生孩子，就應該進監獄」，引發爭議。該教師隨後被警方調查。

南韓《中央日報》中文版報導，仁川市教育廳透露，該名男教師所任職的學校認為上述發言可能構成虐待兒童罪，22日決定將其移交警方調查。另外，多個部門也在進行調查，還將制定防止類似事件再次發生的對策。

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事件源於20日有人在社交平台X發文稱，仁川某女子高中A教師在「政治與法律」課堂上發表「不生孩子的女性應被送進監獄」的文章，同時附上約2分鐘的錄音檔。

在錄音檔中，A老師就過去憲法法院對「軍人加分制」（指服兵役的人在報考公務員時獲得加分優待的制度）判處違憲的判決表示，「我認為那是我所知道的最糟糕的判決」，「女性覺得該制度不公平。認為女性在生孩子和養育子女過程中承受的辛苦和男性一樣」。

他接著稱，「但她們但忽略了一點」，「男性如果不服兵役會被送進監獄，但女性從未因為不生孩子而入獄」。

他還稱，「生孩子並不是義務」，「應該把那些育齡期不生孩子的女性送進監獄。只有這樣，男女才能實現公平」。

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