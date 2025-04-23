為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓高中男師課堂上失言「女人不生孩子就該進監獄」 學校報警處理

    南韓首爾一所女子高中的上課情況。圖為示意圖，非當事人。（歐新社）

    南韓首爾一所女子高中的上課情況。圖為示意圖，非當事人。（歐新社）

    2025/04/23 12:46

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川一所女子高中的一名男教師，日前在課堂上將生育與男性服兵役作對比表示，「處於育齡期的女性如果不生孩子，就應該進監獄」，引發爭議。該教師隨後被警方調查。

    南韓《中央日報》中文版報導，仁川市教育廳透露，該名男教師所任職的學校認為上述發言可能構成虐待兒童罪，22日決定將其移交警方調查。另外，多個部門也在進行調查，還將制定防止類似事件再次發生的對策。

    事件源於20日有人在社交平台X發文稱，仁川某女子高中A教師在「政治與法律」課堂上發表「不生孩子的女性應被送進監獄」的文章，同時附上約2分鐘的錄音檔。

    在錄音檔中，A老師就過去憲法法院對「軍人加分制」（指服兵役的人在報考公務員時獲得加分優待的制度）判處違憲的判決表示，「我認為那是我所知道的最糟糕的判決」，「女性覺得該制度不公平。認為女性在生孩子和養育子女過程中承受的辛苦和男性一樣」。

    他接著稱，「但她們但忽略了一點」，「男性如果不服兵役會被送進監獄，但女性從未因為不生孩子而入獄」。

    他還稱，「生孩子並不是義務」，「應該把那些育齡期不生孩子的女性送進監獄。只有這樣，男女才能實現公平」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播