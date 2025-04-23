美麻疹疫情持續蔓延 確診逾800例

美國麻疹疫情持續蔓延。圖為德州達拉斯接種疫苗的青少年。（美聯社）

2025/04/23 12:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國境內近期麻疹疫情蔓延，美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，截至4月17日，紐約市以及其他24州出現麻疹病例，確診病例已突破800例。

綜合外媒報導，根據美國CDC通報資料，從夏威夷州、阿拉斯加州到紐約州都有確診病例，5歲以下病例達249人；5至19歲病例達304人；20歲以上病例有231人；年齡不詳者則有16人。絕大多數確診者未接種麻疹疫苗，比例高達96%。而2025年至今已有2人死於麻疹，另有1例死亡病例正調查致死病因是否與麻疹有關。

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美國麻疹疫情主要在西南部地區肆虐，光是德州麻疹病例就達到624例，德州衛生服務部（DSHS）22日公布最新數據，表示過去5天內新增約27例確診病例，幾乎所有病例都發生在未接種者身上。

CDC目前建議人們接種兩劑疫苗，第一劑在12至15個月大時接種，第二劑在4至6歲之間接種。CDC表示，接種一劑疫苗對麻疹的有效率為93%，兩劑疫苗對麻疹的有效率為97%，大多數已接種疫苗的成年人不需要進行加強接種。

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