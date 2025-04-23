非洲天主教發展最快 信徒期盼出現現代首位黑人教宗

現年76歲的加納樞機主教圖克森（左）是潛在的下任教宗人選。（美聯社）

2025/04/23 11:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬天主教會首位出自拉丁美洲的領袖、教宗方濟各（Pope Francis）21日去世，享年88歲，外界關注下任教宗會是由誰接任，由於非洲地區天主教信徒成長最快，許多非洲教民期盼會出現現代史上首位黑人教宗。

據《路透》報導，非洲教民希望出現現代歷史上第一位黑人教宗，繼承方濟各倡導發展中國家的傳統，象牙海岸1名神父表示：「擁有一位黑人教宗將重振非洲的基督教信仰，並改變人們對非洲的看法，因為這表明非洲人可以擔任這一職務。」

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報導指出，早期有部分教宗出生在北非或擁有非洲血統，雖然細節很少，可能有部分教宗是黑人。

一些非洲神職人員名字已經開始在流傳為潛在的教宗候選人，包括現年76歲的加納樞機主教圖克森（Peter Kodwo Appiah Turkson）、現年65歲的剛果民主共和國的剛果樞機主教貝斯古（Fridolin Ambongo Besungu），以及63歲的象牙海岸樞機主教多博（Ignace Bessi Dogbo）。

2023年非洲天主教徒數量佔世界總數的20%左右，而前一年，非洲天主教信徒數量增加了900萬人，是信徒成長最快的地區；若有非洲主教被提升為教宗，這被廣泛解讀為方濟各為窮人、受壓迫者、移民和逃離戰爭的平民挺身而出努力的延續。

不過梵蒂岡內部人士懷疑他們中的任何一個人是否真的有機會成為教宗，部分原因是他們都沒有像大多數西方樞機主教那樣受到公眾的嚴格審查。對於近年來飽受毀滅性醜聞困擾的機構來說，這是一個潛在的擔憂。

另外，非洲出身的教宗不一定會接受方濟各較社會進步的立場，例如逐案批准對同性伴侶的祝福，這激怒了非洲絕大多數保守的信徒。

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