荷蘭軍情局報告：俄國正加強對歐洲混合攻擊

荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）22日指出，俄羅斯正在背後加強對歐洲的混合攻擊，示意圖。（路透）

2025/04/23 12:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）昨（22）日指出，俄羅斯正在背後加強對歐洲的混合攻擊，目的是為了造成荷蘭以及歐洲國家社會動盪，目前已經發現俄羅斯駭客首度將荷蘭公共服務部門作為攻擊目標。

據《路透》報導，荷蘭軍事情報機構表示，俄羅斯正在加強對歐洲的混合攻擊，包含網路入侵、間諜行動以及散布虛假消息等，甚至首度對荷蘭公共服務部門進行網路攻擊，目的是奪取該部門的控制系統，儘管成功防範這次的入侵，但還是不能確定俄羅斯此次攻擊的目的，目前僅能猜測是為了破壞日後的活動準備。

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MIVD局長芮辛克（Peter Reesink）在該機構的年度報告提到，來自俄羅斯的威脅日益提高，這會導致整個歐洲國家社會動盪，甚至在他們對烏克蘭戰爭結束後，這些行為將會變本加厲。

MIVD另外提到，中國問題也是不容忽視，中方對俄羅斯戰爭的支持以及對台灣的侵略立場，仍然會使歐洲造成嚴重威脅，尤其是中國正透過投資、間諜活動等方式獲取西方知識，荷蘭的半導體產業便是其中之一。在去年發現中國網路間諜活動比想像中廣泛，目標大多鎖定西方政府和國防公司。

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