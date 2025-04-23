中國聽障生「美得像AI」遭質疑整形！無聲女神親回：殘障不是劇本

中國西安美術學院特教生宸玥因長相過於完美而一夕爆紅。（本報合成，擷取自微博）

2025/04/23 11:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安美術學院近日舉行運動會，一名代表特殊教育藝術學院的聽障學生宸玥因為長相太過精緻迅速在網路上爆紅，甚至登上微博熱搜第一。然而，爆紅也引來爭議，不少人質疑她是「AI生成」或「整形美女」。對此，宸玥本人也無奈親自回應。

綜合中媒報導，宸玥來自中國四川，小時候因為發燒導致聽力受損，之後進入特殊教育體系求學，目前就讀西安美術學院。17日運動會當天，她穿著一襲優雅禮服出場，擔任開幕式的舉牌員，其驚豔外貌與優雅儀態掀起全網關注。

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不過隨之而來的卻是對其外貌的質疑聲浪，有網友直言她像AI合成，也有人認為她是整形美女。對此，宸玥大方坦承自己曾做過三項醫美微調，包括加深雙眼皮、磨鼻駝峰、填充蘋果肌，此外也進行過植髮，但其他部位皆為自然天生。她表示，朋友都說她變化不大，只是變得更精緻成熟。

針對突如其來的爆紅與輿論風波，宸玥坦言自己感到「又驚又惶」，但仍感激這一切，因為她是一名聽障人士，能被社會關注本身就是一種突破。「殘障不是劇本，AI臉也不是重點，比這些更值得討論的是：今天你從我的影片裡帶走了什麼？」她強調會持續努力生活、精進自己。

西安美術學院不少師生也紛紛為她發聲，稱宸玥本人親切溫和，即使無法說話，仍總是用點頭鞠躬回應拍照合影的同學，還有人曬出她過去素顏照力挺：「她本來就很漂亮」。

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