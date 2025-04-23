墨爾本精品街成戰場！ 歹徒撞車洗劫近4000萬商品

澳洲警方近日在墨爾本逮捕5名男子，指控他們涉嫌在市中心多家奢侈品店實施一連串撞車搶劫，竊取價值超過120萬美元（約新台幣3900萬元）的名牌精品。（圖翻攝自X/@TulipPenney）

2025/04/23 11:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲警方近日在墨爾本逮捕5名男子，指控他們涉嫌在市中心多家奢侈品店實施一連串撞車搶劫，竊取價值超過120萬美元（約新台幣3900萬元）的名牌精品。警方表示，行動中查獲大量贓物與毒品，案件仍在持續調查中。

這波連環搶案發生在墨爾本中央商業區（CBD）的柯林斯街，警方指出，自3月6日至4月16日間，當地共發生4起獨立的撞車搶劫事件，犯嫌疑似駕車衝撞精品店鋪後強行搶奪商品。此外，伯克街與伊聖頓的亞歷山大山路亦各發生一起類似案件。

請繼續往下閱讀...

為追查這起有組織的犯罪行動，警方日前對克蘭本、丹德農與斯普林3地共6處房產與儲藏單元執行搜索，起獲多個名牌包包、珠寶、失竊車輛與毒品，當場拘捕5人。

警方指出，遭逮的其中一名21歲男子被控竊盜車輛、入室行竊、刑事毀損以及保釋期間再犯等罪名。另有兩名31歲男子分別面臨多項指控，包括竊盜、加重入室盜竊、處理贓物與保釋期間再犯等，3人皆遭還押，預計將在墨爾本地方法院出庭。

第4名被告為一名30歲男子，來自斯普林，遭控竊車、持有毒品及保釋期間再犯，預計將於8月5日出庭受審。另有一名來自丹德農的30歲男子已獲准釋放，等待進一步傳喚。

警方呼籲目擊者，或任何擁有相關撞車搶劫事件的行車紀錄器畫面或監視器影像者，儘速聯繫當局提供線索，以協助後續調查。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法