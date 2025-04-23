好萊塢星光背後藏黑手？資深經紀人盜近6000萬 豪擲奢華生活

美國曼哈頓地區檢察官辦公室周二宣布，洛杉磯好萊塢資深經紀人梅澤斯因涉嫌竊取代理演員的酬勞款項，遭到40項刑事指控，涉案金額超過180萬美元（約新台幣5854萬元）。（圖翻攝自X/@stevewells11）

2025/04/23 10:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國曼哈頓地區檢察官辦公室週二宣布，洛杉磯好萊塢資深經紀人馬克·梅澤斯（Mark Measures）因涉嫌竊取代理演員的酬勞款項，受到包括重大盜竊與詐欺陰謀在內的40項刑事指控，涉案金額超過180萬美元（約新台幣5854萬元）。

根據起訴書，梅澤斯在2021年6月至2024年3月期間，從他代理的約160名演員名下侵吞片酬、廣告與配音報酬，並從6名員工的薪資中盜取2萬6000美元（約新台幣84萬元）應存入退休帳戶的資金。曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）痛批：「梅澤斯不但未支付演員和員工應得的血汗錢，還將這些錢用於奢華享受，令人髮指。」

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檢方指出，梅澤斯竊取的款項多來自演員的剩餘收入與預留金，其中不乏曾參演《法律與秩序》等知名影集的藝人。他將非法所得花費在高級飯店水療、洛杉磯湖人主場高達5萬5千美元（約新台幣178萬元）的貴賓座位，以及高檔服飾購物等奢侈消費，還用來償債、支付信用卡與汽車貸款。

助理地區檢察官帕塔克（Rachana Pathak）表示，當受害演員詢問欠款時，梅澤斯常以「銀行問題」、「郵件延遲」、「停電」、「員工生病」甚至「地震」等荒唐藉口搪塞。曾參演《法律與秩序》、《藍色血液》的演員喬·蓋特利（Joe Gately）控訴，梅澤斯至今仍未支付他2021年一支藥品廣告的6500美元片酬，痛批對方是「小偷」。另一位演員更指出，她近2萬美元的損失原本是預備進行試管嬰兒治療的積蓄。

梅澤斯在出庭時拒絕認罪。法官德里斯代爾（Althea Drysdale）雖下令他交出護照，仍允許其在不需繳交保釋金的情況下候審，但強調其須按時出庭。梅澤斯所屬的KMR Talent經紀公司（Kazarian/Measures/Ruskin and Associates）為美國演員工會與電視藝術家聯合會的認可機構，已於今年3月遭到停權，目前宣布永久關閉。

曼哈頓檢方呼籲，若有其他潛在受害者，應主動聯繫地區檢察官辦公室協助調查。梅澤斯預計將於7月15日再次出庭。

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