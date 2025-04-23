慘！11歲小孩不寫回家作業 狠父用鋁棒將他活活打死

南韓仁川男子不滿11歲兒不寫作業，持鋁棒將其活活打死。仁川地院示意圖。（圖擷自仁川地院官網）

2025/04/23 10:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太狠了！南韓仁川延壽區1名40來歲的男子，今年1月16日僅僅因為小學5年級（11歲）的兒子不寫作業，竟在住處用鋁製球棒將其活活打死，檢方22日向仁川地方法院求處10年有期徒刑。

據《朝鮮日報》報導，這名狠父高中時是棒球運動員，而且身高180公分、體重100公斤相當魁梧，犯案當天不滿兒子屢教不改，覺得自己有責任要好好管教，就拿出鋁棒痛毆小孩。

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據了解，死者當時不斷躲避、試圖用手阻擋球棒，但還是被一直追著打，總計打了20至30次左右，父親隔天發現小孩失去呼吸連忙叫救護車，但男童仍因創傷性休克喪命。

犯案男子事後供稱，他以理性的方式懲罰小孩，體罰時有避開危險區域，真的沒想到會打死小孩，不過，檢方直指男童除了頭部之外全身都遭到毆打，可以說是傷痕累累，因此求刑10年。

另外，男子的太太原本也因為涉嫌協助虐童被警方調查，後來已確認沒有嫌疑，她在案發當天帶著2個女兒外出，回來後才知道兒子被丈夫痛毆，以為狀況不嚴重就回房間睡覺了。

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