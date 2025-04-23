英相施凱爾性別立場轉彎！ JK羅琳狂酸︰懦夫現在才說實話

英國首相施凱爾（Keir Starmer）稱「女性是成年雌性」。（歐新社）

2025/04/23 10:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日在性別議題上的立場引發關注。在最高法院就《平等法》（Equality Act）中「女性」定義做出裁決後，施凱爾表示歡迎此「釐清」，並稱「女性是成年雌性」，此番言論被廣泛視為對其過往「跨性別女性就是女性」主張的重大轉變。

《每日郵報》報導，英國最高法院近期裁定，在法律詮釋上，「女性」應基於生理性別。施凱爾在復活節後的一場學校活動中被問及此事時回應：「我歡迎最高法院的決定，它給了我們亟需的釐清……這是一個更清晰的立場。」唐寧街（首相府）隨後證實，首相的立場已改變，不再認為跨性別女性等同於女性。其發言人表示：「最高法院的判決明確指出，就《平等法》而言，女性是生理上的女性。」

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施凱爾的轉變隨即引來《哈利波特》作者JK羅琳（JK Rowling）的尖銳批評。JK羅琳長期以來強調以生理性別（biological sex）定義女性的重要性，並多次公開表達對於性別認同（gender identity）凌駕生理性別，可能影響女性專屬空間安全及權利的擔憂。

她為此在社群平台X上寫道：「想像一下，得有多懦弱，才只能在最高法院裁定真相後，才鼓起勇氣說出真相。」

工黨政府內部的立場似乎需要進一步釐清。平等事務大臣菲利普森（Bridget Phillipson）表示政府歡迎法院裁決，但也強調將保護女性專用空間，並給予跨性別者應有的尊嚴。她承諾終結醫院混性病房的作法。然而，有報導指政府內部對此裁決的具體影響和執行方式可能存在不同看法。

在野的保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）則猛烈抨擊菲利普森及施凱爾。她細數施凱爾過往的矛盾言論，包括曾稱「說只有女性有子宮頸是不對的」、「法律上跨性別女性就是女性」，以及「99.9%的女性沒有陰莖」等。

巴登諾克強調：「我知道什麼是女性……我們不需要最高法院來告訴我們，但這個工黨政府需要。」

英國作家JK羅琳經常在社群媒體上針對性別議題發聲，多次公開支持保護女性的生理運動競賽權益。（路透）

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