川普設「反基督教偏見小組」！ 美高層齊聚出招 整肅宗教歧視

美國司法部長邦迪近日主持了「清除聯邦政府反基督教偏見工作小組」首次會議，此次會議的與會高官包括國務卿國務卿魯比歐（左二）、國防部長赫格塞斯（右二）、勞動部長德雷默（左一）和衛生與公眾服務部部長小羅伯特·甘迺迪（右）等多位高級官員。（法新社）

2025/04/23 10:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）近日主持「清除聯邦政府反基督教偏見工作小組」首次會議，宣示將全面調查並根除政府機構中對基督徒的歧視行為。該小組由總統川普（Donald Trump）透過行政命令設立，意在回應保守派長期對「政府武器化」宗教自由議題的批評。

綜合外媒報導，會議中，邦迪強調：「保護基督徒免於偏見，不是偏袒，而是落實法治與憲法保障。第一修正案不僅僅是一段條文，它是我們國家記憶的基石。」她表示，工作小組的任務是確保每位美國人都能在不受政府干預的情況下，依據良知自由敬拜、言論與生活。

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此次會議雲集多位內閣高層，包括國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）、國土安全部長諾姆（Kristi Noem）、以及衛生與公眾服務部部長小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy, Jr.）等人。

會中多位自稱因信仰遭受不公待遇的基督徒代表發言。第一修正案訴訟律師法里斯（Michael Farris）代表一位教會牧師指出，該教會曾因疑似違反《詹森條款》而遭國稅局調查。自由大學教務長希克斯（Dr. Scott Hicks）則提到，其校因推廣基督教世界觀遭政府處罰。前海豹部隊隊員門德斯（Phil Mendes）則控訴，他因拒絕接種新冠疫苗被軍方解職，理由是宗教信仰。

副司法部長布蘭希（Todd Blanche）表示，此次會議的重點是蒐集證詞，以釐清聯邦政府各部門中可能潛藏的反基督教情緒。他透露，政府已指示各部門配合調查，《政治》雜誌報導指出，國務院近期向內部員工發送電報，鼓勵舉報身邊存在「反基督教偏見」的同事。退伍軍人事務部亦發出類似通知，特別關注政策、程序與非正式行為中是否隱含敵視基督教立場的跡象。

邦迪補充，自工作小組啟動以來，司法部已撤銷三起針對反墮胎人士的案件，並調整相關法規，以防政府對反墮胎立場人士進行「政治打壓」。

然而，該小組的成立亦引發爭議。美國聯合政教分離組織總裁雷澤（Rachel Laser）抨擊川普此舉「偽善至極」，她表示：「如果川普真的關心宗教自由，他應該先處理其核心圈層內的反猶、反穆斯林偏見，以及針對少數宗教與有色人種的仇恨言論與犯罪。」

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