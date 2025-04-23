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    巴西前總統發動政變被起訴 巴西最高法院公布第二波審理名單

    巴西聯邦最高法院近日接受了第二波對前總統波索納洛另外6人的刑事指控。（路透，資料照）

    巴西聯邦最高法院近日接受了第二波對前總統波索納洛另外6人的刑事指控。（路透，資料照）

    2025/04/23 12:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於2022年總統大選後涉嫌政變，包含波索納洛等人上月被檢方起訴後移交法院；巴西聯邦最高法院接受檢方指控，近日公布第二波審理名單。

    《衛報》報導，巴西檢方起訴包含波索納洛在內33名涉案人士，上個月巴西聯邦最高法院審理，將前總統波索納洛以及相關人士7人列為被告，指控他們涉嫌在2022年總統大選輸給現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後發動政變，包含動員警察支持動亂、監視政府以及擬定緊急狀態合理的證明文件，以讓波索納洛繼續掌握政權。

    近日法院審理第二波名單出爐，包含退休將軍在內共有6人被法院認定有政變的行為，將進行後續審判。

    巴西檢察總長戈內特（Paulo Gonet）表示，依照政變中扮演的角色以及分工進行5波起訴，第二波起訴的對象包含前總統特助馬丁斯（Filipe Martins）和卡瑪拉（Marcelo Camara）、退休將軍費爾南德斯（Gen Mario Fernandes）、前聯邦公路警察局長瓦斯蓋茲（Silvinei Vasques）、以及2名聯邦警察奧利維拉（Fernando Oliveira）和阿倫卡爾（Marilia Alencar）。

    對於指控，波索納洛以及其餘被告均否認有任何不當行為。目前波索納洛腸道手術住院，21日在醫院病床上接受了當地媒體的採訪表示，自己是無辜的，這次的事件是政治干預司法。

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