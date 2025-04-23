喜馬拉雅淪修羅場！武裝分子近距離掃射慘況畫面曝光 釀26死多傷
印度警方表示，喜馬拉雅山區旅遊勝地遭武裝槍手襲擊，造成至少26人死亡、數十人受傷，成為近年來喀什米爾地區針對平民最嚴重的襲擊事件。（法新社）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕印度警方表示，喜馬拉雅山區旅遊勝地遭武裝槍手襲擊，造成至少26人死亡、數十人受傷，成為近年來喀什米爾地區針對平民最嚴重的襲擊事件。
綜合外媒報導，這起槍擊案發生於週二，地點位於印度控制的喀什米爾地區帕哈爾甘（Pahalgam）附近的拜薩蘭（Baisaran）草原。該地因景色秀麗，有「印度瑞士」之稱，是當地著名的旅遊熱點。當時草原上聚集了數百名遊客，四名武裝分子突襲開火，導致現場陷入混亂。警方表示，攻擊發生時槍手從近距離向人群掃射，造成嚴重死傷，目前尚未有任何組織宣稱犯案。
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根據現場倖存者描述，槍聲一響後人們四散奔逃、哭喊求救。社群媒體上流傳的未經證實影片顯示，草地上橫陳多具遺體，畫面慘烈。當局在現場找到24具屍體，另有2名傷者送醫途中傷重不治，死亡人數已攀升至26人。多數死者為印度遊客，目前尚不清楚是否有外國公民傷亡。
此事件震撼印度社會，總理莫迪（Narendra Modi）隨即縮短沙烏地阿拉伯訪問行程，週三提前返國。他發表聲明強調：「這些犯下滔天罪行的兇手絕不會逍遙法外！他們的邪惡陰謀注定失敗。」美國總統川普（Donald Trump）也對此表示關切，稱「這是來自喀什米爾的令人不安消息」，並重申美國「堅定支持印度對抗恐怖主義」。
此外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）等多位國際領袖亦發聲譴責襲擊。印度內政部長沙阿（Amit Shah）已抵達喀什米爾首府斯利那加，召開緊急安全會議，並下令軍警展開全境搜捕行動，追查兇嫌下落。
喀什米爾地區的最高宗教領袖法魯克（Mirwaiz Umar Farooq）也公開譴責這場暴力行動，稱此類襲擊「違背了喀什米爾人民向來以熱情好客著稱的精神」。
自1989年起，印度控制的喀什米爾地區便長期受到武裝分子挑戰。印度政府認為這些叛亂行為由巴基斯坦背後支持，巴基斯坦則否認指控，其國防部長重申與此事件無關。
近年來，印度致力於將喀什米爾打造為觀光勝地，以推動經濟復甦與區域穩定。此次罕見針對遊客的血腥襲擊不僅重創當地旅遊形象，也使外界對喀什米爾的安全局勢產生嚴重質疑。
At least 26 people have been killed after three gunmen opened fire on a group of tourists in the Baisaran Valley near Pahalgam, Kashmir, according to the AFP.— FlashFeed （@FlashFeed365） April 22, 2025
Italian and Israeli citizens are among the dead.
The attack is the deadliest to take place in the region since 2019. pic.twitter.com/8VTqGPaX2J