喜馬拉雅淪修羅場！武裝分子近距離掃射慘況畫面曝光 釀26死多傷

〔即時新聞/綜合報導〕印度警方表示,喜馬拉雅山區旅遊勝地遭武裝槍手襲擊,造成至少26人死亡、數十人受傷,成為近年來喀什米爾地區針對平民最嚴重的襲擊事件。

綜合外媒報導,這起槍擊案發生於週二,地點位於印度控制的喀什米爾地區帕哈爾甘(Pahalgam)附近的拜薩蘭(Baisaran)草原。該地因景色秀麗,有「印度瑞士」之稱,是當地著名的旅遊熱點。當時草原上聚集了數百名遊客,四名武裝分子突襲開火,導致現場陷入混亂。警方表示,攻擊發生時槍手從近距離向人群掃射,造成嚴重死傷,目前尚未有任何組織宣稱犯案。

根據現場倖存者描述,槍聲一響後人們四散奔逃、哭喊求救。社群媒體上流傳的未經證實影片顯示,草地上橫陳多具遺體,畫面慘烈。當局在現場找到24具屍體,另有2名傷者送醫途中傷重不治,死亡人數已攀升至26人。多數死者為印度遊客,目前尚不清楚是否有外國公民傷亡。

此事件震撼印度社會,總理莫迪(Narendra Modi)隨即縮短沙烏地阿拉伯訪問行程,週三提前返國。他發表聲明強調:「這些犯下滔天罪行的兇手絕不會逍遙法外!他們的邪惡陰謀注定失敗。」美國總統川普(Donald Trump)也對此表示關切,稱「這是來自喀什米爾的令人不安消息」,並重申美國「堅定支持印度對抗恐怖主義」。

此外,聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)、俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)等多位國際領袖亦發聲譴責襲擊。印度內政部長沙阿(Amit Shah)已抵達喀什米爾首府斯利那加,召開緊急安全會議,並下令軍警展開全境搜捕行動,追查兇嫌下落。

喀什米爾地區的最高宗教領袖法魯克(Mirwaiz Umar Farooq)也公開譴責這場暴力行動,稱此類襲擊「違背了喀什米爾人民向來以熱情好客著稱的精神」。

自1989年起,印度控制的喀什米爾地區便長期受到武裝分子挑戰。印度政府認為這些叛亂行為由巴基斯坦背後支持,巴基斯坦則否認指控,其國防部長重申與此事件無關。

近年來,印度致力於將喀什米爾打造為觀光勝地,以推動經濟復甦與區域穩定。此次罕見針對遊客的血腥襲擊不僅重創當地旅遊形象,也使外界對喀什米爾的安全局勢產生嚴重質疑。

At least 26 people have been killed after three gunmen opened fire on a group of tourists in the Baisaran Valley near Pahalgam, Kashmir, according to the AFP.

Italian and Israeli citizens are among the dead.

The attack is the deadliest to take place in the region since 2019. pic.twitter.com/8VTqGPaX2J