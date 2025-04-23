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    卡哇伊！日本豪斯登堡「米菲兔」主題樂園6月開幕

    日本長崎縣度假設施豪斯登堡21日宣布，全新米菲兔主題樂園將於6月21日正式開幕。（圖擷自豪斯登堡網站）

    日本長崎縣度假設施豪斯登堡21日宣布，全新米菲兔主題樂園將於6月21日正式開幕。（圖擷自豪斯登堡網站）

    2025/04/23 09:49

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本長崎縣佐世保市的度假設施「豪斯登堡」21日發布消息，以荷蘭知名卡通角色「米菲兔」（Miffy）為主題的園區將於6月21日正式開幕。

    《共同社》報導，今年6月21日是米菲兔誕生70週年的日子。豪斯登堡表示，新園區名為「Miffy Wonder Square」，遊客能與米菲近距離合影，並可搭乘各式遊樂設施將園區景致盡收眼底。

    豪斯登堡目前的遊客主要是60歲以上族群，廣受各年齡層喜愛的米菲兔有望成為吸引遊客的新亮點。

    豪斯登堡社長高村耕太郎在東京召開記者會表示：「無論是規模還是投資金額，都是（豪斯登堡）開業至今最大計畫。將最大程度發揮魅力，打造全世界獨一無二的園區。」

    此外，今年秋天徒步型遊樂設施「Miffy's Dream Storybook」（米菲兔幻想繪本）」也將開幕，重現繪本與插畫場景，讓遊客沉浸體驗米菲兔的繪本世界。

    全新遊艇造型的遊樂設施「Miffy & Friends Yacht Sailing」（米菲兔與夥伴的帆船之旅）重現了動畫作品場景。（圖擷自豪斯登堡網站）

    全新遊艇造型的遊樂設施「Miffy & Friends Yacht Sailing」（米菲兔與夥伴的帆船之旅）重現了動畫作品場景。（圖擷自豪斯登堡網站）

    今年秋季徒步型遊樂設施「Miffy's Dream Storybook」（米菲兔幻想繪本）」也將開幕，重現繪本與插畫場景，讓遊客沉浸體驗米菲兔的幻想世界。（圖擷自豪斯登堡網站）

    今年秋季徒步型遊樂設施「Miffy's Dream Storybook」（米菲兔幻想繪本）」也將開幕，重現繪本與插畫場景，讓遊客沉浸體驗米菲兔的幻想世界。（圖擷自豪斯登堡網站）

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