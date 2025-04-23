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    受賄逾36億！中國新疆前黨委副書記李鵬新被判死緩

    中國新疆維吾爾自治區前黨委副書記李鵬新被控受賄超過8.22億元人民幣，一審被判死刑，緩期2年執行。（新華社）

    中國新疆維吾爾自治區前黨委副書記李鵬新被控受賄超過8.22億元人民幣，一審被判死刑，緩期2年執行。（新華社）

    2025/04/23 08:01

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆維吾爾自治區前黨委副書記李鵬新被控受賄超過8.22億元人民幣（約新台幣36.6億元），一審被判死刑，緩期2年執行。

    據中媒報導，中國陝西省寶雞市中級人民法院週二（22日）一審公開宣判李鵬新受賄案，對李鵬新以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

    經審理，1999年至2023年，李鵬新先後擔任青海省、內蒙古自治區、新疆維吾爾自治區等地要職期間，利用職務之便，為有關單位和個人在礦產開發、企業經營、幹部任用等事項上提供幫助，直接或間接非法收受上述單位和個人給予的財物共計8.22億元人民幣。

    寶雞市中級人民法院認為，李鵬新的行為已構成受賄罪，且受賄金額龐大、犯情嚴重，論罪應判處死刑。鑑於李鵬新受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代絕大部分受賄事實，認罪悔罪且積極退贓，受賄所得絕大部分已追繳到案，對其判處死刑，可不立即執行。

    同時，根據李鵬新的犯罪事實和情節，決定在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

    今年65歲的李鵬新是中國山西神池人。李鵬新在2016年出任新疆維吾爾自治區黨委副書記，後兼任黨委秘書長、自治區教育工作委員會書記等。2021年7月卸任自治區黨委副書記。

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