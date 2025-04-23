美國務院「大瘦身」 預計7月起分階段實施

魯比歐啟動國務院首階段重組，計畫7月上路。（美聯社）

2025/04/23 05:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿魯比歐於週二公布國務院首階段重大重組計畫，擬裁撤132個國內辦公室、削減約700個華盛頓特區職缺，並關閉處理戰爭罪與全球衝突的專責單位。此舉將使總部辦公室數量從734個降至602個，約減少22％，並預計自7月1日起分階段實施。

國務院一位高層官員形容現行組織架構過於「臃腫」（bloated），對外交政策與部門效能產生「有害影響」（deleterious effect），成為推動改革的主要動力。該官員並指出，雖不會立即實行大規模裁員，但華府總部約700個職位確將被削減。

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根據CNN所獲內部簡報，次卿（Under Secretaries）須在30天內提出具體執行方案，並配合總統的「勞動力優化倡議」（Workforce Optimization Initiative），目標將國內辦公室人員減少15％。副國務卿克里斯多福·蘭道（Christopher Landau）於員工備忘錄中，要求領導層於7月1日前完成相關調整。

這份自川普政府初期便已醞釀的重組藍圖，初期僅聚焦國內機構，目前尚未決定關閉任何使領館或海外駐點。國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）強調，此計畫非由馬斯克支持的「政府效率部」（DOGE）推動；備忘錄亦指出，與美國國際開發署（USAID）的整併雖互為補充，卻屬獨立進程。

新架構顯示，主管公民安全、民主與人權的次卿職位將撤銷，全球刑事司法辦公室及衝突與穩定行動局也列入裁撤名單；難民、宗教自由與打擊人口販運單位則併入外援暨人道事務協調官辦公室，並增設「新興威脅助理國務卿」一職。各區域局處將成立援助辦公室以統籌區域援助。

國會方面，共和黨籍眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）讚許此舉將使國務院「更精簡、更強悍」，確保資源與外交官置於「美國優先」之列；民主黨籍參院外交關係委員會資深成員沙欣（Jeanne Shaheen）則警示，必須審慎評估改革對美國安全與領導力的實際成本，並要求魯比歐履行赴國會說明的承諾。

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