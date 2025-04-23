北京在黃海架設鋼體結構用意 專家：限制美韓聯盟的行動

中國在有爭議的黃海（南韓稱西海）海域架設鋼體結構養魚場，引發南韓憤怒。（法新社）

2025/04/23 06:11

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國在有爭議的黃海（南韓稱西海）海域架設鋼體結構養魚場，引發南韓憤怒，南韓政府宣布將採取跨部門行動因應。《朝鮮日報》引述南韓政府指出，「中國已侵犯該國海洋主權」，如果北京當局不願拆除，南韓將在該水域設置相應結構物。南韓專家則說，中國的目的是「一點一點地佔領我們的海域，並限制美韓聯盟的行動」。

《韓聯社》報導，南韓海洋水產部長康徒衡（Kang Do-hyung ）21日就中國在「韓中暫定措施水域」（PMZ）設置海上鋼體結構一事表示，政府將本著捍衛海洋主權的立場，依據對等原則嚴肅應對，透過跨部門協調處理。

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康徒衡表示，該部正與財政部協調，計畫就設置養殖場等設施進行討論並編制預算，南韓政府將派遣調查船前往暫定措施水域，對中方設置的鋼鐵結構繼續進行考察。《韓聯社》指出，韓中即將召開司局級會議，就中國未經協商在「韓中暫定措施水域」設置鋼鐵結構進行磋商。

「韓中暫定措施水域」位於南韓西部海域的黃海，是中韓重疊的「專屬經濟區」一部分。兩國在2000年簽訂漁業協定，約定共管該水域的水產資源，中韓漁民皆可在此作業。

英國《金融時報》21日報導，南韓對中國在黃海架設鋼體結構養魚場越來越憤怒，導致中國與南韓的關係再度緊張。

南韓國執政的國民力量黨議員羅慶元今年3月就指責中國使用強盜手段，「以武力封鎖其他國家進入南海和東海」；她在社群媒體上寫道：「我們需要做出堅定而嚴厲的回應，以因應中國改變現狀的不公平企圖。」

北京堅稱這些鋼體結構是為了捕魚，但南韓官員和專家認為，這是中國「灰色地帶」策略的最新例證。香港《南華早報》引述南韓前國防部副部長申範哲（Shin Beom-chul）指出：「中國稱這些設施是用於水產養殖，但它們的體積太大，而且距離海岸太遠，這種說法並不可信。」

申範哲指出，中國的海上擴張野心已從南海和太平洋延伸到黃海，這些不尋常的設施，就是擴張策略的一部分。

其他批評人士則說，北京利用這種灰色策略在菲律賓、越南和台灣等國的領海內霸凌他們。首爾智庫「韓國國家安全研究所」（KRINS）中國研究中心主任秋在宇 （Jaewoo Choo） 表示：「這是一種秘密策略，目的是一點一點地佔領我們的海域，並限制美韓聯盟的行動。」

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