俄烏停火露曙光？俄羅斯願討論停攻平民設施 卻設下前提

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，普廷總統願考慮烏克蘭方面停止攻擊平民設施的建議。（路透資料照）

2025/04/22 20:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕克里姆林宮週二表示，俄羅斯總統普廷願意考慮烏克蘭總統澤倫斯基提出的、雙方停止互相攻擊平民基礎設施的建議。但克宮同時強調議題複雜，且目前並無俄烏直接會談的具體計畫。

據《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，普廷總統已準備好討論這個複雜的議題。但他援引普廷日前的談話指出，討論前需要明確界定「平民基礎設施，在何種情況下可能成為軍事目標，何種情況下則否」，例如若有敵方戰鬥人員在民用設施內集會，該設施就可能被視為軍事目標。佩斯科夫表示：「因此這裡存在細微差別，值得討論。」

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澤倫斯基週一曾表示，烏克蘭已提出「至少」不攻擊平民目標的建議，並期待莫斯科的明確回應，烏方已準備好就如何達成此目標進行「任何形式的對話」。這項提議的背景是，戰爭已進入第4年，且美國總統川普上週威脅將放棄促成俄烏協議的努力，使雙方都面臨展現停戰進展的壓力。

澤倫斯基表示，週三在倫敦舉行的烏克蘭、美國及歐洲國家會談，「首要任務」將是推動達成無條件停火。烏克蘭上月曾同意為期30天的全面停火原則，但普廷隨後提出一長串關於執行面的問題與條件，使進程停滯。

佩斯科夫在回應時，還提及剛結束的東正教復活節30小時停火經驗，但未明說兩者關聯。復活節期間，俄烏雙方均指控對方無數次違反停火協議；此前由美國斡旋達成的、禁止攻擊電網、煉油廠等能源目標的暫停令，也屢遭雙方互相指責破壞。

佩斯科夫強調，克宮目前沒有任何與基輔直接會談的具體計畫。俄羅斯過去一再表示對談判持開放態度，但聲稱基輔方面在法律上排除了可能性，因為澤倫斯基在2022年（俄羅斯宣布併吞烏克蘭四個部分佔領區後）簽署法令，禁止與普廷進行談判。佩斯科夫暗示，若烏克蘭想談，應先採取步驟「在法律上清除此類接觸的障礙」。

在長期的衝突中，俄烏雙方都有平民喪生，其中烏克蘭方面人數遠超俄羅斯。4月13日，俄軍飛彈襲擊烏克蘭城市蘇梅（Sumy），造成至少35人死亡，基輔稱這是對平民的蓄意攻擊，俄羅斯則表示擊中了烏軍軍官的集會地點。

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