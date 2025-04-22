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    日本眾議員高市早苗 預定月底訪台

    日本前經濟安保相、眾議員高市早苗預定27日訪問台灣，此行除獲邀在台灣的民間智庫發表演說以外，也可望能與賴清德總統會面。（法新社）

    日本前經濟安保相、眾議員高市早苗預定27日訪問台灣，此行除獲邀在台灣的民間智庫發表演說以外，也可望能與賴清德總統會面。（法新社）

    2025/04/22 19:00

    〔駐日特派員林翠儀／大阪22日報導〕日本前經濟安保相、眾議員高市早苗預定27日訪問台灣，此行除獲邀在台灣的民間智庫發表演說以外，也可望能與賴清德總統會面。曾在去年參選自民黨總裁的高市，是日本重量級政治人物，日前路透社公布對日本企業的問卷調查中，她也是受訪日企最青睞的下任首相人選。

    消息人士透露，高市此次訪台是由「台灣安倍晉三之友會」會長陳唐山和印太戰略智庫執行長矢板明夫邀請，前往台灣進行3天的訪問，其中28日將在印太戰略智庫舉辦的國際政經論壇中發表演說，也預定拜會賴清德總統。

    高市在很早以前就想訪問台灣，但因擔任大臣等要職而難以成行，去年底國策顧問陳天隆陪同民進黨秘書長林右昌拜會高市，並當面邀她訪台，高市也表示，她很想去台灣，這個心願終於將在本月實現。

    在現任首相石破茂民調支持度下滑的狀態下，路透日前公布的民調顯示，有9成的受訪日企對石破茂內閣感到失望，而高市被視為最能繼承前首相安倍晉三的「安倍經濟學」路線，有3成的受訪日企覺得她是下任首相的最佳人選。

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