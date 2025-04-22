安全風險高！ 美示警盟友：勿使用中國衛星服務

美國國務院傳出以安全風險為由，示警盟友勿使用中國的衛星服務。圖為2023年12月，長征二號丙運載火箭搭載MISRSAT-2衛星從中國酒泉衛星發射中心發射。（路透）

2025/04/22 18:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國軍事新聞網站《防務一號》（Defense One）21日報導，美國國務院在一份日期不明的備忘錄中示警美國盟友，切勿使用不受信任的供應商所提供的衛星服務，例如來自中國的廠商，以免淪為中國政府蒐集軍事資訊和敏感情報的工具。

美方在這份此前從未公開的備忘錄中向盟友表示，與提供低軌衛星（LEO）服務的中國航太供應商合作，可能是在協助北京推進其外交政策目標，存在敏感資訊被移交給北京的風險，因為中國法律允許政府強制本國衛星廠商交出業務活動的敏感資訊，「確保不受信任的供應商（例如中國廠商）不得在貴國提供衛星服務，有其重要性」。報導中並未具體說明備忘錄的對象是指美國的長期盟友，或所有與美國有貿易關係的夥伴。

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美方還警告，中國衛星廠商可能會尋求利用「反競爭」手段來排擠其他供應商，這類舉措可能阻礙競爭對手，「使東道國陷入北京控制的壟斷市場」，因此建議確保中國廠商無法進入市場，從而避免國家安全、商業機密和公民隱私受到危害。該備忘錄凸顯美中之間日益加劇的緊張局勢，已延伸至太空經濟領域，該領域預計將有數十億美元的成長空間，並成為網路安全和軍事衝突的新前線。

此外，備忘錄還建議美國衛星供應商為盟友提供更可靠的服務，但也坦承像是全球首富馬斯克旗下太空技術公司「太空探索」（SpaceX）等廠商，擁有隨意限制或撤回其衛星通訊系統服務的權力。況且，美國沒有任何法律允許政府指揮商業衛星供應商。例如，馬斯克2022年即曾拒絕應烏克蘭要求，將「星鏈」（Starlink）延伸至俄國占領的克里米亞地區。今年2月，美國政府在與烏克蘭談判礦產協議時，也傳出曾威脅要切斷星鏈服務，但已成川普總統顧問的馬斯克隨後否認。

一名美國前資深國防官員不諱言，該備忘錄在很大程度上看似「為『太空探索』公司宣傳」，但他仍強調，避免使用中國的衛星服務是明智的建議，呼籲美國的盟友應尋找其他衛星通訊方案，最好是從與中國或俄國沒有關係、沒有政治目的的供應商取得服務，「美國盟友當然不應該使用中國的衛星通訊，這會為網路入侵提供另一個媒介，並在危急時刻成為北京向其施加影響的工具」。

香港《南華早報》指出，該備忘錄曝光之際，正值美中兩國爭奪太空主導權。美國目前擁有最多的太空資產，在軌衛星數量超過8000枚，是中國總數的12倍，但中國正在迅速追趕，以實現2045年成為航太強國的目標。

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