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    教宗葬禮4/26舉行 克宮：普廷不克出席

    克里姆林宮宣布，總統普廷（見圖）不會出席教宗的葬禮。（路透）

    克里姆林宮宣布，總統普廷（見圖）不會出席教宗的葬禮。（路透）

    2025/04/22 19:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮將於本週六（26日）舉行，美國總統川普（Donald Trump）等各國領袖表態將出席，不過克里姆林宮今（22日）表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）將不會參與教宗的葬禮。

    《法新社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今日在回答媒體詢問時回答：「不，總統沒有這樣的計畫。」

    普廷因涉嫌在烏俄戰爭期間非法驅逐烏克蘭兒童，於2023年3月17日遭國際刑事法院（ICC）通緝。

    以下為《路透》整理，將於週六出席教宗葬禮的各國領袖名單：比利時國王菲利普（King Philippe）與王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與第一夫人姜嘉（Janja Lula da Silva）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、東帝汶總統奧爾塔（Jose Ramos-Horta）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier.）、義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）與總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、羅馬尼亞臨時總統博羅揚（Ilie Bolojan）、瑞士總統凱勒-祖特爾（Karin Keller-Sutter）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。

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