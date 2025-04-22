大阪世博「TECH WORLD館」開館 黃志芳：很多人參觀後熱淚盈眶

「TECH WORLD館」22日正式開館，玉山數位科技株式會社榮譽會長黃志芳（右7）、駐日大使李逸洋（左6）、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明（右6）等人共同剪綵。（記者林菁樺攝）

2025/04/22 18:36

〔駐日特派員林翠儀、記者林菁樺／大阪二十二日報導〕大阪世博登場，玉山數位科技株式會社策劃的「TECH WORLD館」22日正式開館，由榮譽會長黃志芳主持開幕典禮，台日雙方沒有邀請具官方色彩人士上台致辭，但大家似乎都心照不宣，黃志芳在致辭時強調，TECH WORLD館願與世界同行，「我們的風景和技術，願意與世界分享、與夥伴共創」。

今天舉行開館典禮，駐日大使李逸洋、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明，日本國際博覽會協會副事務總長髙科淳也，以及新加坡、印尼、美國、法國、西班牙、澳洲、德國、史瓦帝尼、秘魯、塞爾維亞、拉脫維亞、摩納哥等12個國家館、Signature Project主題館等13個世博展館代表出席，現場邀請雲門舞集演出，在日台僑及日本人士等數百人參加，場面盛大但極其低調。

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2025年大阪關西世界博覽會在上週的13日開幕，至今已有超過80萬人次進場參觀，TECH WORLD館走精緻路線，一天只開放3000人入場，至今已有4萬人次入場，館方表示，有多位「超級粉絲」連日排隊、熱血入館。黃志芳也表示，很多人參觀後都熱淚盈眶。

「熱淚盈眶」代表很多層面的意涵，除了沈浸式的展場體驗讓人驚豔之外，TECH WORLD館從策劃到正式開館，中國的壓力如影隨形，為了不讓東道主日本為難，即使連TECH WORLD的縮寫「TW」都避免使用。

今天出席開館典禮的國策顧問陳天隆，本身也是關西地區極具影響力的台灣僑領，他表示，這次TECH WORLD參展得來不易，大阪市政府非常支持，在大阪具有高度影響力的政治團體維新會也很挺台，今天正式入館參觀，讓他非常感動，尤其是台灣生產的晶片在世界扮演關鍵角色，讓他印象深刻。

前大阪世博的企劃人員大場博之，曾在TECH WORLD館企劃和建造時期從旁協助，今天他也獲邀出席開館典禮，參觀完TECH WORLD館後也差點熱淚盈眶，他說心情就像看著自己的孩子出世一樣，內心有感慨和滿滿的喜悅。

TECH WORLD館走精緻路線，館長邱揮立表示，一天入館限定約3000人上下，若再加上附設的美食部神農生活館每天約1000人入場，加起來的流量約4000千人，TECH WORLD館的面積約2100平方公尺，比起動輒3500平方公尺的大型場館，我們的流量雖屬小中型展館的規模，但因不是一般流水線方式的展出，所以非常紮實，因為我們希望大家進來看，每個人能「看好看滿」，充分吸收策展理念，他認為，這個才重要。邱揮立表示，雖然沒有特別調查參觀民眾的感想，但網友的反應都不錯，有小朋友參觀了「群蝶共舞」的部分，就直呼「斯勾以」（好厲害）。

駐日大使李逸洋（右）、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明（左）今天出席TECH WORLD館開館典禮與玉山數位科技株式會社榮譽會長黃志芳（中）在會前合影比讚。（記者林翠儀攝）

「TECH WORLD館」22日正式開館，駐日大使李逸洋（中）和國策顧問陳天隆（右2）等在日台灣僑領到場祝賀。（記者林翠儀攝）

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