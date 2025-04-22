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    梵蒂岡公開教宗方濟各長眠照 葬禮時間曝光

    梵蒂岡公開教宗方濟各在棺木中長眠的照片。（路透）

    梵蒂岡公開教宗方濟各在棺木中長眠的照片。（路透）

    2025/04/22 16:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）21日安詳離世，享壽88歲。梵蒂岡稍早公開教宗在棺木中長眠的照片，並宣布靈柩將被移至聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica），開放外界瞻仰遺容。

    綜合外媒報導，梵蒂岡新聞室昨晚發聲明證實，教宗方濟各於當天上午因中風引發心臟衰竭逝世，他先前罹患的急性呼吸衰竭、高血壓及第二型糖尿病等痼疾，也是影響其健康的因素。

    今（22日）下午梵蒂岡公開教宗長眠照，場景為昨晚在教廷聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta，方濟各生前住所）舉行的死亡證明儀式，可以看到方濟各躺在敞開的棺木中。整場儀式由法雷爾（Cardinal Farrell）樞機主教見證並宣讀死亡宣言。

    梵蒂岡表示，教宗方濟各的靈柩已於當地時間上午9點（台灣時間下午3點）被移至聖伯多祿大教堂，供民眾哀悼、瞻仰遺容。稍早梵蒂岡也宣布，教宗的葬禮彌撒將於當地時間4月26日上午10點（台灣時間26日下午4點）在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）舉行，據悉方濟各將安葬於羅馬的聖母大殿（Rome's Basilica of St Mary Major）。

    早在2023年12月，方濟各就對外透露已選好安息處，也就是聖母大殿，並希望葬禮流程一切從簡，而這也讓他成為繼前教宗良13世（Pope Leo XIII）之後，逾百年來首位安葬在梵蒂岡之外的天主教教宗。

    梵蒂岡公開教宗方濟各在棺木中長眠的照片。（路透）

    梵蒂岡公開教宗方濟各在棺木中長眠的照片。（路透）

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