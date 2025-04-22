小鎮驚現「釘海」！500根尖釘布滿街道 輪胎下藏致命陷阱

美國馬薩諸塞州法爾茅斯鎮近日發生一起令人震驚的事件，警方在當地街道上發現近500根釘子。（圖翻攝自臉書/@FalmouthPoliceDepartment）

2025/04/22 17:04

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬薩諸塞州法爾茅斯鎮近日發生一起令人震驚的事件，警方在當地街道上發現近500根釘子，部分甚至被刻意放置於停車車輛輪胎下，尖端朝上，明顯意圖造成車輛損壞或交通事故。

綜合外媒報導，這起事件最早由一名巡邏員警於凌晨兩點發現，釘子分布範圍涵蓋半徑一英里內多條街道，甚至延伸至人行道與住戶的車道。警方隨即展開通宵行動，最終回收近500根釘子。從警方公布的現場照片可見，部分釘子釘頭被壓入瀝青補丁中，尖端則直指上方，令人憂心其惡意性。約翰·帕克路（John Parker Road）上的釘子更是密集排列，如同一道鋪展在整條街道上的路障。當地居民黛博拉·本特（Deborah Bent）表示，她家門前的皮卡車輪下也發現了兩根釘子，「雖然有人可能只是從車裡亂扔，但這些釘子有些明顯是被故意安放的。」

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另一位居民凱西·哈特福德（Kathy Hartford）則透露，她在凌晨2點半被警方敲門叫醒，才得知自家車輛與車道同樣遭殃。警方告知她，目前懷疑這可能是孩子或青少年為了引起關注或在社群媒體炫耀而發起的惡作劇。當地居民辛蒂·柯林斯（Cindy Collings）表示，她的輪胎遭到兩根釘子刺入，不得不到修車廠進行處理。她說：「我當時想『天啊，這竟是真的』，他們告訴我那些是鍍鋅釘，跟我在現場撿到的一模一樣。」

多數居民認為，這不只是惡作劇，而是可能危及人命的蓄意行為。唐·威爾森（Don Willson）說：「如果有人因為這些釘子爆胎而撞上樹或電線桿，可能會喪命，這實在太可怕了。」

為防止事故擴大，有居民主動拿著大磁鐵在自家門前的草地與路旁搜尋釘子，協助警方清除潛在威脅。警方則呼籲居民提供相關線索與監視器畫面，希望早日揪出幕後肇事者。

目前當地警方正全力調查犯案動機及涉案人士身份。有民眾在警方社群網站上留言戲稱：「我第一個懷疑的是本地輪胎店老闆」，也有人猜測這是「一群無聊孩子的惡作劇」。

警方隨即展開通宵行動，最終回收近500根釘子。（圖翻攝自臉書/@FalmouthPoliceDepartment）

當地居民黛本特表示，她家門前的皮卡車輪下也發現了兩根釘子，「雖然有人可能只是從車裡亂扔，但這些釘子有些明顯是被故意安放的。」（圖翻攝自臉書/@FalmouthPoliceDepartment）

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