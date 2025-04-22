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    怪怪的！拜登復活節曬全家福照 網揭多個疑點質疑：像是P圖

    前美國總統拜登在這張全家福照片中顯得格格不入，網友質疑是P圖。（圖擷自拜登X）

    前美國總統拜登在這張全家福照片中顯得格格不入，網友質疑是P圖。（圖擷自拜登X）

    2025/04/22 16:16

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統拜登在21日社交平台PO出1張全家福照片，祝福外界復活節快樂，不過卻引發討論，許多網友認為，這張全家福照片拜登是被P上去的。

    82歲美國前總統拜登，21日在X平台上PO出1張全家福照片，祝福外界復活節快樂，但這張照片卻引發許多討論，許多網友認為，這張全家福照片拜登是透過修圖貼上的。網友質疑，照片中的全家人都穿著舒適休閒的服裝，但只有前總統拜登穿著帶有美國國旗徽章的西裝。

    另外，考量到照片中樓梯上坐著的其他家庭成員和空間，拜登在照片中被拍攝的高度也不太自然，有網友放大拜登放在孫子後面的手後，發現這隻手根本是漂浮在那，沒跟拜登軀幹連結在一起。

    有些網友甚至提出陰謀論，認為照片被修改是事實，是為了掩蓋前總統拜登日益惡化的健康狀況。

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