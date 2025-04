怪怪的！拜登復活節曬全家福照 網揭多個疑點質疑：像是P圖

2025/04/22 16:16

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統拜登在21日社交平台PO出1張全家福照片,祝福外界復活節快樂,不過卻引發討論,許多網友認為,這張全家福照片拜登是被P上去的。

82歲美國前總統拜登,21日在X平台上PO出1張全家福照片,祝福外界復活節快樂,但這張照片卻引發許多討論,許多網友認為,這張全家福照片拜登是透過修圖貼上的。網友質疑,照片中的全家人都穿著舒適休閒的服裝,但只有前總統拜登穿著帶有美國國旗徽章的西裝。

另外,考量到照片中樓梯上坐著的其他家庭成員和空間,拜登在照片中被拍攝的高度也不太自然,有網友放大拜登放在孫子後面的手後,發現這隻手根本是漂浮在那,沒跟拜登軀幹連結在一起。

有些網友甚至提出陰謀論,認為照片被修改是事實,是為了掩蓋前總統拜登日益惡化的健康狀況。

We wish everyone celebrating today a peaceful and joyful Easter. pic.twitter.com/GQNsdZNaw1