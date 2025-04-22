孩子該讀什麼？美最高法院審理LGBTQ教材 與家長宗教權衝突

美國最高法院將審理源自馬里蘭州公立學校的案件，裁決家長是否有權阻止其子女接觸涉及LGBTQ內容的包容性讀物。（法新社）

2025/04/22 17:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦最高法院預計將審理一樁引發高度關注的案件，核心在於家長是否有權基於宗教信仰，要求讓子女退出使用含LGBTQ內容書籍的學校課程。此案源於馬里蘭州一個公立學區的政策轉變，凸顯了宗教自由與校園包容性教材間的緊張關係。

法新社22日報導，這起訴訟由一群家長針對馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery County）公立學區提起。該學區於2022年在幼稚園及小學課程中，引進了旨在消除偏見、討論同性戀及性別認同議題的書籍。校方最初曾提供家長此類課程的豁免選項，但隨後以實際運作困難、部分學校因此出現過多學生缺課難以負荷為由，取消了這項措施。

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信奉基督教與伊斯蘭教的家長們因此提告，主張學區取消豁免權的決定，侵害了他們受憲法第一修正案保障的宗教自由，以及將自身信仰傳承給年幼子女的權利。訴狀指控學區委員會的作法意圖「干擾」家長的親權。

近年來，美國部分保守州份的學區已出現審查甚至禁止特定書籍的浪潮，或對圖書館藏進行嚴格限制。部分家長與保守派團體認為，在公共場所提供被他們指控為宣揚同性戀或包容性進步思想的書籍並不恰當。例如，佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）在2022年簽署了俗稱「不准說同性戀」（Don't Say Gay）的法案，禁止小學階段教授與性傾向或性別認同相關的內容。

然而，過往的法院判例通常傾向認定，僅僅讓學生接觸與其宗教信仰不同的觀點，並不構成強制脅迫。值得注意的是，總統川普政府的司法部在此案中表態支持家長方，指責學區的作法是「典型干預宗教自由行使」的行為。

目前由6位保守派及3位自由派法官組成的聯邦最高法院，預計將在本會期於6月底結束前對此案作出判決。其裁決結果不僅將影響蒙哥馬利郡的學區政策，也可能對全美各地類似的校園書籍爭議產生深遠影響。

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