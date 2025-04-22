台男芭達雅街頭滑手機遇襲 流浪漢持棍猛擊頭部畫面曝

台灣男子在芭達雅街頭等待外送餐點時，突遭流浪漢持木棍攻擊頭部。（擷取自พัทยาทอล์ค/FB）

2025/04/22 17:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅近日驚傳，一名41歲台灣男子在餐廳外等待外送餐點時，突遭一名流浪漢持木棍攻擊，導致左耳流血，事後報案卻遲遲未獲進展，其泰籍女友憤而公布畫面並懸賞1000泰銖（約新台幣978元），盼協助揪出兇嫌。

綜合泰媒報導，該名台灣男子20日下午坐在椅子上滑手機，身旁突然傳來大聲喧嘩的聲音，原以為只是流浪漢經過，未料對方手持啤酒瓶與長約30公分的木棍朝他靠近，隨即舉棍猛擊其頭部，造成他左耳流血。

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施暴者犯案後若無其事地離去，留下一臉錯愕的受傷男子。事後，男子與其45歲泰籍女友前往芭達雅警局報案，強調與嫌犯素昧平生，亦無任何糾紛，懷疑此為隨機攻擊。

女方接受媒體訪問時表示，警方雖口頭承諾展開調查，卻遲遲沒有下文，讓他們整日等待聯繫卻毫無消息，最後只能自行公開監視器畫面，並懸賞1000泰銖，希望早日查明嫌犯身分。

當地民眾在畫面曝光後紛紛提供線索，指出該名流浪漢時常出沒於警局附近的商場一帶，過去也曾持棍騷擾他人。受害情侶則呼籲外國遊客與居民提高警覺，避免類似事件再次發生。

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