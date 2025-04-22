誰最易信假訊息？ 研究：Z世代「數位原住民」竟更易受騙

滑手機長大卻更易信假訊息？跨國研究剖析假訊息易感族群；示意圖。（路透資料照）

2025/04/22 15:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕一般認為在智慧型手機環繞下長大的Z世代（指1997至2012年出生者）應更擅長駕馭網路資訊，但一項最新跨國研究卻驚人發現，他們反而是最容易相信假訊息的群體之一。這項研究旨在了解不實資訊如何在不同國家及群體間擴散，並評估其對公共衛生、地球未來及現代民主構成的威脅。

這項由加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）與英國劍橋大學研究人員主導的研究，並非要標籤化特定群體，而是希望藉此增進對假訊息危害的理解。

請繼續往下閱讀...

科學新聞網站《Science Alert》報導，研究主要作者、UBC心理學家戈茨（Friedrich Götz）指出：「我的感覺是，並非所有民主國家目前都在認真處理這個問題。更糟的是，在我們生活的這個兩極化世界，包括政治人物在內的某些行動者，甚至可能刻意將其武器化。」他認為，若政府真誠希望解決此問題，這份研究可作為提升公眾意識及推動干預措施的基礎。

研究團隊使用了一套由心理學家設計的線上「假訊息易感性測驗」（Misinformation Susceptibility Test, MIST），對來自24個國家的6萬6242名民眾進行了調查。這項測驗約需幾分鐘完成，要求參與者判斷一系列新聞標題的真偽，並收集其年齡、教育程度、國家等基本資料。此外，研究也請參與者自我評估辨識假新聞的能力，這成為本次研究的另一項分析指標。

結果顯示，儘管各群體間的差異不算巨大，但最容易將真新聞誤判為假，或將假新聞信以為真的群體，主要包括：Z世代年輕人、非男性群體、教育程度較低者，以及政治立場偏保守者。

然而研究也出現一個有趣的轉折：相較於其他群體，Z世代在判斷自身辨識假訊息能力的強弱方面，其自我認知準確度反而高於平均。政治立場保守者在這方面的自我評估也相對準確。反倒是教育程度較高的群體，往往會高估自己分辨真假新聞的能力。

戈茨強調：「社會上仍普遍存在一種迷思，認為數位原生代更擅長駕馭這些（網路）環境。這在學術界早已被推翻多年，但似乎尚未轉化為公眾認知。」

研究人員呼籲各國政府與教育機構應採取更多行動，提升大眾對假訊息及其嚴重危害的認識。這項研究也提醒所有人，在評判新聞標題時應保持警惕，即使自認不易受騙也應如此。研究成果已發表於《性格與個體差異》（Personality and Individual Differences）期刊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法