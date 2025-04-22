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    日本森永乳業砷中毒案 7旬婦要求額外賠償1273萬被駁回

    日本森永乳業1955年發生砷奶粉事件，70歲老婦認為賠償不足要求額外支付5500萬日圓，被大阪地院駁回。大阪地方法院示意圖。（圖擷自Google街景）

    日本森永乳業1955年發生砷奶粉事件，70歲老婦認為賠償不足要求額外支付5500萬日圓，被大阪地院駁回。大阪地方法院示意圖。（圖擷自Google街景）

    2025/04/22 14:46

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本森永乳業1955年發生砷奶粉事件，導致大約1.3萬人健康受損，公司已和受害者達成賠償協議。不過．1名因毒奶粉造成腦性麻痺、現年70歲的老太太認為賠償不足，要求業者額外支付給她5500萬日圓（約新台幣1273萬），大阪地院今（22日）駁回老婦的索賠。

    《讀賣新聞》報導，森永乳業德島工廠當年生產的奶粉不慎混入砷，導致喝下的嬰幼兒出現砷中毒症狀，公司1973年與受害者團體談妥救濟措施，1974年在大阪市成立專責的公益財團法人協會，依照受害者症狀由森永乳業支付醫療費用。

    然而，70歲老婦表示，她幼年時喝下砷奶粉使得身體左半側難以活動，隨著年齡逐漸增長，頸部和身體右半側也開始疼痛不堪，從2004年起就難以自行走路，雖然她每月能拿到7萬日圓（約新台幣1.62萬元）賠償金，但完全不夠處理持續惡化的症狀。

    森永乳業對此指出，公司已於1973年達成賠償協議，而且按照當年的《民法》規定，針對不法行為的賠償請求權會在20年後消滅，因此婦人的求償已經超過法定追訴期。

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