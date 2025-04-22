一度以為耳膜破裂 英國男子耳朵掉出卡20年積木

英國30歲男子日前因左耳劇痛半夜驚醒，孰料竟從耳中掏出一塊童年時遺留的樂高積木，他認為這塊異物在耳內已藏達近20年，直到最近才意外排出，消息曝光引外界矚目。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2025/04/22 16:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國30歲男子日前因左耳劇痛半夜驚醒，孰料竟從耳中掏出一塊童年時遺留的樂高積木，他認為這塊異物在耳內已藏達近20年，直到最近才意外排出，消息曝光引外界矚目。

綜合外媒報導，30歲麥康納奇（Darren McConachie）向媒體說，他日前因聽力下降前往就醫，起初以為是耳朵感染，醫生開立抗生素後回家休養，直到某天半夜因劇痛醒來，當時感到頭部某側有巨大壓力，接著耳中似乎有異物脫落並開始移動。

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麥康納奇回憶，「我一度以為耳膜破裂，壓力大到無法忍受」、「接著我感覺到有個又小又硬物從耳裡彈出，隨後拿起手機的手電筒照著仔細看，竟是一塊粉紅色的樂高積木，上面還覆滿耳垢。」

麥康納奇坦言，他5歲之後就沒有玩樂高，完全不記得曾將積木塞入耳內，這次事件讓他回想，最後一次使用樂高製作任何東西，推測在千禧年左右，「我不記得我曾把積木塞進耳朵，但不管它是怎麼塞進耳朵裡的，估計它在那兒待了20年左右」，他過去聽力正常，進入20多歲後才開始出現問題，「我真的不知道它一直在我耳朵裡。」

麥康納奇透露，他回診將這塊樂高塊交給醫生檢查，對方驚訝回答「儘管見過病人耳中有樂高，但從未見過待了這麼久的案例」。目前康納奇聽力已完全恢復，他自我揶揄地說，「現在我的聽力比別人還好，搞不好是那塊樂高把耳垢都清光了。」

據了解，麥康納奇分享此經歷，是為協助推廣英國威爾藥房（Well Pharmacy）全新推出的耳垢清除服務。威爾藥房指出，希望透過這項服務，讓更多年輕人正視耳朵健康，避免聽力問題影響生活品質。

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