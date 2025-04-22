印尼遊樂設施故障！ 少年從2公尺高半空摔落骨折急送醫

13歲少年搭乘極限遊樂設施「鐘擺360」時，安全帶因不明原因鬆脫致從座位滑出，從半空中1.5至2公尺高處墜落地面，造成右腿、右手骨折。（圖擷自「@Heraloebss」X、本報合成）

2025/04/22 16:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼東爪哇省游樂園「東爪哇公園一號」（Jatim Park 1）日前發生意外，13歲少年搭乘極限遊樂設施「鐘擺360」（Pendulum 360）時，安全帶因不明原因鬆脫致從座位滑出，從半空中1.5至2公尺高處墜落地面，造成右腿、右手骨折，緊急送院治療已無生命危險。

綜合外媒報導，巴圖（Batu）市警方18日表示，13歲男童DP與3名朋友本月8日前往「東爪哇公園一號」遊玩，沒想到搭乘「鐘擺360」遊樂設施，公開畫面可見，當設施攀升至最頂端時，男童DP所乘客的第5號座位的安全帶鬆脫，導致整個人滑出座位，一度緊抓桿子在空中掙扎後墜地。

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男童DP隨後緊急被送往附近醫院治療，院方檢查發現患者右腿和右手骨折，經過緊急救治目前正康復中。

巴圖市警局刑事調查單位負責人說，事發前工作人員已進行例行安全檢查，包括確保安全帶運作正常，當時無任何異狀，警方已展開調查細部原因。與此同時，遊樂園也證實這起事故，並已暫停該項遊樂設施運作，將進行全面安全評估與配合警方調查。

Seorang Pelajar 13Th terluka parah setelah terlempar dari wahana Pendulum 360⁰, diduga karena sabuk pengaman tidak berfungsi dengan baik, korban mengalami patah tulang dan dilarikan ke RS （16/4/2025）

????Jatim Park I, Batu pic.twitter.com/QHf2F925ug — Miss Tweet | （@Heraloebss） April 17, 2025

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