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    教宗曾自曝當過夜店保鏢 每天祈禱希望自己有幽默感

    教宗方濟各（右）2024年6月在梵蒂岡會見美國電視主持人吉米法倫。（歐新社）

    教宗方濟各（右）2024年6月在梵蒂岡會見美國電視主持人吉米法倫。（歐新社）

    2025/04/22 14:26

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕羅馬天主教會首位出自拉丁美洲的領袖、教宗方濟各（Pope Francis）21日去世，享年88歲。出生於阿根廷的他，領導擁有超過10億信徒的教會長達12年，但世人可能不知道，他曾自曝做過夜店保鏢，他還會每天祈禱，希望自己有幽默感。

    《BBC中文網》今天刊出一些有關教宗方濟各鮮為人知的事實。本名伯格里奧（Jorge Mario Bergoglio）的方濟各，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯長大。中學畢業後，他獲得應用化學文憑，隨後獲得神學學位，並教授文學和心理學。

    根據他在2010年的一次訪談，他的父親鼓勵他在13歲時找一份工作，並安排他在一家製襪工廠做清潔工。幾年後，他在羅馬的教堂演講中透露，除了掃地之外，他還曾在夜總會擔任保鏢，這讓人們感到驚訝。

    其次，教宗方濟各是出名的足球迷，是阿根廷聖洛倫索競技（San Lorenzo）的終身球迷。

    教宗方濟各曾會見許多足球巨星，包括梅西（Lionel Messi）和已故的馬拉度納（Diego Maradona），以及瑞典「戰神」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）和義大利傳奇門將布馮（Gianluigi Buffon）。

    另外，教宗方濟各還以在會面中開玩笑，以及他的笑聲聞名。

    2024年，他在梵蒂岡接待了來自15個國家的100多位喜劇演員，包括美國知名脫口秀主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）、克里斯洛克（Chris Rock）和琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）。

    方濟各告訴他們，他每天祈禱超過40年，使用的話語是：「主啊，請賜給我良好的幽默感。」這出自英國政治家湯瑪斯·摩爾（Thomas More）的祈禱詞，其在16世紀被英國國王亨利八世以叛國罪處決，後來被天主教會奉為聖人。

    在向娛樂界人士朗讀這段祈禱詞時，他說：「請賜我恩典，允許我能夠開玩笑，並在生活中發現一點快樂，能夠與他人分享。」

    方濟各還說：「當然，你也可以嘲笑上帝，這不是褻瀆」，並補充說「這可以在不冒犯信徒的宗教情感的情況下進行」。

    教宗方濟各微笑著從一名女孩手中接過阿根廷聖洛倫索競技的球衣。（歐新社）

    教宗方濟各微笑著從一名女孩手中接過阿根廷聖洛倫索競技的球衣。（歐新社）

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