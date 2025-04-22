1天87萬伙食費太貴！ 歐洲太空總署發射實驗培養太空食物

歐洲太空總署今日發射1項突破性實驗至太空，目標是在太空環境中成功培養「實驗室培養食品」，未來太空人有望在軌道上吃到由單一細胞製成的牛排、馬鈴薯泥與甜點。（圖翻攝自X/@BBCWorld）

2025/04/22 16:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）今日發射1項突破性實驗至太空，目標是在太空環境中成功培養「實驗室培養食品」，未來太空人有望在軌道上吃到由單一細胞製成的牛排、馬鈴薯泥與甜點。該計畫若順利，將為長期太空任務提供1條革命性的糧食供應路徑，同時大幅降低目前每名太空人每日高達2萬英鎊（約新台幣87萬）的膳食成本。

據BBC報導指出，這項由ESA資助的研究，旨在評估太空中低重力與高輻射條件下製造實驗室食品的可行性。參與該計畫的邊境太空公司（Frontier Space）創辦人兼執行長沙姆蘇爾博士（Aqeel Shamsul）表示，這是打造國際太空站（ISS）上小型食品工廠的第一步，期望能於2年內投入實際應用。未來還將推進至月球基地的食物製造設施，「如果人類要在太空中長期生活與工作，就必須在地球以外建立完整的製造基礎。」

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此類實驗室培養食品，採用如同釀酒的精準發酵技術，於生物反應器中培育蛋白質、脂肪與碳水化合物，再將其組合與加工成口感與外觀類似傳統食品的料理。這類技術已在地球上取得進展，例如實驗室雞肉已在美國與新加坡上市，實驗室牛排則正在英國與以色列等待批准。

但在太空中，除了環保優勢，更關鍵的動機是成本。美國NASA與其他國際太空機構、甚至私營企業正積極規劃在軌道、月球與火星設立長期據點，未來將需要供應數十甚至上百名太空人的日常膳食。若持續仰賴火箭運輸，開銷將難以承受。

此次實驗已透過SpaceX獵鷹9號火箭，將1套縮小版的生物反應器送入太空。此裝置內裝填酵母混合物，由歐洲首艘可返回商業航天器「鳳凰號」搭載進入軌道，預計繞地球飛行3小時後，於葡萄牙外海回收，返回倫敦實驗室進行分析。

帝國理工學院可持續蛋白質中心主任阿馬羅博士（Rodrigo Ledesma-Amaro）表示，這些實驗數據將為明年預定升空、規模更大的生物反應器提供關鍵指引。他指出，這項技術未來可生產多種食物成分，並根據需求組成各式菜餚。

儘管目前由酵母乾燥而成的紅褐色粉末外觀並不吸引人，但團隊中負責「將化學變成料理」的主廚拉齊科夫斯基（Jakub Radzikowski）已著手開發美味食譜，目標是為來自世界各地的太空人提供熟悉且富有慰藉的食物。目前，他以天然真菌來源的蛋白與澱粉進行試驗，等待正式食材取得合法使用許可。

英國首位太空人、同時擁有化學博士學位的夏曼博士（Helen Sharman）品嚐了該團隊研發的辣餃子與蘸醬後，直呼「美味且令人回味」，並指出此類食品除口感更佳外，還可能成為太空人補充營養的新解方。她強調，過往太空人多食用罐裝、冷凍乾燥或管裝食品，味道單一，不利於長期任務下維持食慾與體重。

她指出，太空人長時間處於太空會出現骨鈣流失、激素與鐵水平失衡等狀況，目前仰賴營養補充品應對，但未來實驗室培養食品可望根據個別需求，直接調配成分，實現「吃得飽，也吃得對」的理想目標。

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