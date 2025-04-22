美國飛安事故+1！ 達美航空班機起飛前引擎突冒火

美國達美航空一架客機21日上午準備從佛州奧蘭多飛往喬治亞州亞特蘭大，但客機從停機坪開往跑道時引擎突然冒出火勢，機上近300人緊急撤離，所幸無重大傷亡。（美聯社）

2025/04/22 12:42

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空公司（Delta Air Lines）一架客機預計在21日上午從佛州奧蘭多飛往喬治亞州亞特蘭大，但客機從停機坪開往跑道時引擎突然冒出火勢，機上近300人緊急撤離，所幸無重大傷亡，僅3人輕傷送醫。

綜合外媒報導，達美航空這架編號1213的空中巴士A330客機預計在21日上午從奧蘭多飛往亞特蘭大，正當從停機坪滑行至跑道時，其中一具引擎突然起火燃燒。機組人員緊急疏散乘客，透過緊急滑梯撤離至停機坪上，事後有3人受到輕傷，送往醫院治療。

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達美航空指出，機上共有282名乘客、10名空服員及2名機師，乘客轉搭另外一架飛往亞特蘭大的航班，而編號1213班機引擎起火原因仍有待調查，美國聯邦航空總署（FAA）也已經介入調查。

Delta Air Lines flight DL1213 evacuated at Orlando Airport after engine emitted flames from the no.2 engine during startup. pic.twitter.com/W0gxWiaf6u — Breaking Aviation News & Videos （@aviationbrk） April 21, 2025

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