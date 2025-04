美國飛安事故+1！ 達美航空班機起飛前引擎突冒火

2025/04/22 12:42

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國達美航空公司(Delta Air Lines)一架客機預計在21日上午從佛州奧蘭多飛往喬治亞州亞特蘭大,但客機從停機坪開往跑道時引擎突然冒出火勢,機上近300人緊急撤離,所幸無重大傷亡,僅3人輕傷送醫。

綜合外媒報導,達美航空這架編號1213的空中巴士A330客機預計在21日上午從奧蘭多飛往亞特蘭大,正當從停機坪滑行至跑道時,其中一具引擎突然起火燃燒。機組人員緊急疏散乘客,透過緊急滑梯撤離至停機坪上,事後有3人受到輕傷,送往醫院治療。

達美航空指出,機上共有282名乘客、10名空服員及2名機師,乘客轉搭另外一架飛往亞特蘭大的航班,而編號1213班機引擎起火原因仍有待調查,美國聯邦航空總署(FAA)也已經介入調查。

Delta Air Lines flight DL1213 evacuated at Orlando Airport after engine emitted flames from the no.2 engine during startup. pic.twitter.com/W0gxWiaf6u